De 290 millioner liter spildevand, der efter planen skulle være udledt i Øresund, ender på rensningsanlæg.

Det står nu endegyldigt klart, at 290 millioner liter spildevand ikke ender i Øresund, som det tidligere har været planlagt.

Det skriver TV2 Lorry fredag.

Spildevandet skulle være udledt på grund af et byggeri på Svanemølleholmen i Nordhavn i København.

Her skal der bygges boliger hen over en spildevandsledning, der ville belaste en hovedspildevandsåre, som derfor skulle lukke i en periode på fem dage.

Derfor ville spildevandet skulle føres ud i Øresund, men nu har spildevandsselskabet Hofor og bygherren på projektet, AP Pension, nået frem til en ny løsning for byggeriet, som ikke belaster hovedspildevandsåren.

- Vi er glade for, at vi nu sammen med AP Pension har fundet en løsning, som gør, at vi ikke behøver at grave ned til ledningen, så vi ikke er udfordret med, at den kan gå fra hinanden, siger Svend Krongaard, projektchef hos Hofor, til TV2 Lorry.

Helt konkret vil den jord, der er omkring ledningen i dag, blive inddæmmet i beton.

Den konstruktion kommer til at stå i en kommende parkeringskælder, hvilket gør, at man ikke behøver at sikre ledningen yderligere.

Sagen om udledningen kom på mediernes dagsorden i maj, hvor det kom frem, at Hofor ville udlede de 290 millioner liter spildevand i Øresund over fem dage.

I sidste øjeblik fik Københavns Kommune, hvis egen forvaltning havde godkendt planen, sat en stopper for udledningen, som blev udskudt til oktober.

I sidste ende blev den aflyst af overborgmester Frank Jensen (S), der sammen med Hofor lovede at finde en løsning.

Det politiske pres førte til, at Hofor sidst i juni varslede, at man ville undgå udledninger fremover.

/ritzau/