Politiet er netop nu til stede på Fjerritslev Gymnasium i Nordjylland, hvor de har spærret et område af.

De har fundet flasker med gennemsigtig væske, de antager er afløbsrens, der kan være farligt.

»Det er formentlig nogle drenge, der har lavet det. Der er nogle halvliters flasker, en tom dunk afløbsrens og nogle sølvpapirskugler,« fortæller vagtchef hos Nordjyllands Politi, René Kortegaard.

Han forklarer, at de afløbsrens og sølvpapir til sammen kan skabe en kemisk reaktion.

»Hvis du holder sådan en flaske i hånden, og den eksploderer i din hånd, kan der komme skader på din hånd. Det er også farligt at få afløbsrens i øjnene. Men det er altså ikke sådan, at man dør af det,« understreger vagtchefen.

Det er dog alligevel alvorligt nok, til at de har tilkaldt EOD, Ammunitionrydningstjenesten, der er fremme om 20 minutters tid for at fjerne flaskerne forsvarligt.

B.T. følger sagen.