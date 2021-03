Manden bag en af landets største medlemsklubber misbrugte kundernes penge og er blevet pålagt at tilbagebetale millioner.

Joey Mike Nielsen tjente millioner på sin virksomhed Bilablau, alt imens det væltede ind med sure anmeldelser, vrede kunder – og en politianmeldelse.

Nu afslører nye dokumenter, hvad der skete bag kulisserne inden den opsigtsvækkende konkurs i en af landets største medlemsklubber. Det skriver branchemediet RetailNews.

RetailNews har fået aktindsigt i en skrivelse, som kurator Kristian Haagen Larsen har sendt til kreditorerne i Bilablau. Her fremgår det, at Joey Mike Nielsen løbende brugte firmakortet til private indkøb, og at han flere gange foretog store overførsler til sig selv.

Ifølge kurator brugte Joey Mike Nielsen i perioden oktober 2018 til september 2019 cirka 784.000 kr. til ”ikke-selskabsrelaterede udgifter.” Senere blev der overført 818.000 kr. fra Bilablaus driftskonto til Joey Mike Nielsen personligt. Han brugte også 116.900 kr. i Power Tilst og stod for en række andre overførsler.

Kurator har gjort krav mod Joey Mike Nielsen for i alt 5,1 mio. kr., som skal tilbagebetales til konkursboet. Men uden held. Bilablau-direktøren er som sunket i jorden, og da han ifølge kurator formentlig ikke har pengene, er han blevet begæret personligt konkurs, skriver RetailNews.

Bilablau blev stiftet i 2016 og var en såkaldt medlemsklub, hvor man for et månedligt abonnement kan købe produkter til en pris, der er lavere end markedsprisen.

Det var en fed forretning for Joey Mike Nielsen, som tjente millioner, men knap så fed for de tusindvis af kunder.

Når de handlede på Joey Mike Nielsens hjemmeside, blev de intetanende tilmeldt et abonnement og opkrævet månedlige betalinger. Det førte bl.a. til en politianmeldelse fra Forbrugerombudsmanden.

Undervejs hævede Joey Mike Nielsen løbende sine kunders månedlige betalinger til usete niveauer – helt uden deres kendskab. Nogle kunder blev trukket 2.697 kr. på en måned.