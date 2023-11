Den bliver kaldt 'hærens knytnæve'. Men opbygningen af hærens stående kampstyrke – 1. Brigade – kommer til at tage meget længere tid, end det oprindeligt var planlagt.

Og den bliver meget dyrere end forventet.

Det skriver TV 2.

Mediet er i besiddelse af hidtil hemmelige dokumenter i form af Forsvarets investeringsplan, der udpensler, hvordan det står til.

1. Brigade 1. Brigade er den danske hærs primære reaktionsstyrke. Ifølge Forsvaret selv: Bidrager den sammen med resten af hæren til den samlede opgaveløsning og udvikling.

Indeholder dem kamp-, kampstøtte- og støtteenheder, - betegnet en troppeenhed. 1. Brigade skaber sammenhæng på tværs af våbenarterne og er afgørende for Hærens fortsatte udvikling som krigsorganisation.

Er den en selvstændig troppeenhed, der bliver opstillet og uddannet til at planlægge, gennemføre og vinde kampoperationer mod en jævnbyrdig modstander i rammen af NATO. Målet for 1. Brigade er, at den certificeres som kampklar troppeenhed hurtigst muligt.

Her fremgår det, at 1. Brigade først vil være fuldt udbygget i 2034. Det skulle ellers være sket ved udgangen af i år.

Prisen er samtidig steget fra til 27,7 milliarder kroner.

Over for TV 2 bekræfter chefen for 1. Brigade, Anders Berg Olesen, at det har vist sig at være »mere komplekst« at opbygge brigaden.

Blandt andet har der været udfordringer i at fastholde personel og i at indfase materiel, der på verdensplan er stor efterspørgsel efter.

Flere eksperter kritiserer de forsinkede og fordyrede planer af den brigade, der også bruges til Natoopgaver.

Eksempelvis mener Kristian Søby Kristensen, leder af Center for Militære Studier på Københavns Universitet, at politikerne vil blive overrasket over planerne.

»Det viser jo, at man både i forsvaret og politisk har været utroligt naive og har undervurderet opgaven, da man i det nuværende forlig kun afsatte 4,4 milliarder kroner til at opbygge brigaden og besluttede, at den skulle være på plads allerede ved udgangen af 2023,« siger Kristian Søby Kristensen.

1. Brigade skal efter planen bestå af 4.000 mand.