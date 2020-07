Bostedet Bifrost makulerede vigtige instrukser, efter Sofie Frydensbjerg sidste år mistede livet ovenpå et grusomt svigt.

Den 20-årige multihandicappede kvinde døde efter at have siddet i et skoldhedt karbad uden opsyn på bostedet, der ligger i Vejle.

Hvordan hun skulle bades og under hvilken form for opsyn, hun skulle bades, stod beskrevet i en såkaldt badeinstruks.

Det er dog uvist, hvad der præcist stod i denne instruks, da bostedet valgte at makulere den efter dødsfaldet, der fandt sted 19. juni sidste år.

Det afslører Vejle Amts Folkeblad, som har dækket sagen intenst den seneste uge.

Mediet har søgt om aktindsigt i sagen, som dengang igangsatte en politiefterforskning, der stadig er i gang, og som to måneder efter dødsfaldet medførte, at en medarbejder blev sigtet for uagtsomhed.

Kommunen: 'Det var en fejl'

Velje Kommune kan ikke forklare, hvorfor badeinstruksen blev makuleret. Anette Ravn Olsen, der er chef for afdelingen for Familie & Forebyggelse, kalder det 'en fejl'.

»Det er en fejl. Det skulle ikke været sket, og hvordan det kunne gå til, kan jeg ikke forklare. Medarbejdere ryddede op på Sofies værelse efter hendes død i juni. På det tidspunkt havde vi intet kendskab til, at badeinstruksen kunne få betydning for sagen, og en medarbejder kom til at fjerne den. Det er dybt beklageligt,« siger Anette Ravn Olsen til Vejle Amts Folkeblad.

Centerlederen afviser, at makuleringen er sket i et forsøg på at fjerne beviser.

Hun anerkender dog, at det 'ikke er godt', men understreger, at makuleringen skete, inden politiet i august sigtede den pågældende medarbejder. Hun udtaler endvidere, at badeinstrukserne i fremtiden vil blive journaliseret.

B.T. har talt Henrik Nielsen, som er far til afdøde Sofie. Han og konen, Karin Frydensbjerg, finder det ligesom Anette Ravn Olsen mistænkeligt, at bostedet har makuleret vigtige oplysninger.

»Man gør sig virkelig mange tanker, og vores første umiddelbare tanke er, at det undrer os,« siger han og fortsætter:

»Vi har hele tiden ment, at det var forkert, at de gik fra hende i så lang tid ad gangen, og nu, hvor vi er opmærksomme på, at badeinstruksen er blevet makuleret, så tænker vi da, om der måske har stået, at hun ikke måtte være alene så lang tid.«

Kommunen afviser, at de har makuleret det for at fjerne beviser. Hvad tænker du om det?

Hvis de bare havde holdt øje med hende, så havde vi også haft hende den dag i dag Henrik Nielsen, far til afdøde Sofie

»Selvfølgelig gør de det, men det vil jo i sidste ende altid være påstand mod påstand. Jeg ved ikke, om jeg tror på deres forklaring. Det er klart, man bliver mistænkelig, især fordi vi føler, at vi kun er blevet mødt med lukkethed fra dem hele vejen igennem.«

I aktindsigten fremgår det, at det var normal praksis for bostedet af efterlade Sofie Frydensbjerg uden opsyn, når hun var i bad. Det chokerer Henrik Nielsen.

»At man kan gå fra borgere, der hverken selv kan komme op eller råbe om hjælp, er fuldstændig vanvittigt i mine øjne. Det kan for pokker ikke være rigtigt,« siger han og fortsætter:

»Det er en forfærdelig fejl med det varme vand, men at de samtidig går fra hende er helt grotesk. Hvis de bare havde holdt øje med hende, så havde vi også haft hende den dag i dag.«

Sofie Frydensbjerg blev fundet livløs efter at have siddet i et brandvarmt karbad i 25 minutter. Hendes torso var fyldt med andengradsforbrændinger, og hun havde opkast i munden og svælget.

Vandet blev ved ambulancereddernens ankomst målt til at være 40 grader varmt. Termometret kunne dog kun måle op til 40 grader.

Dødsårsagen er ukendt, men ifølge obduktionsrapporten kan årsagen være 'følger til overophedning efter ophold i vand med temperatur væsentligt over legemstemperatur'.

Da Sofie ikke havde et sprog, var hun ifølge hendes forældre ude af stand til at råbe om hjælp. På grund af hendes handicap kunne hun heller ikke selv hive sig op af badekarret.

»Det er forfærdeligt at tænke på. Det er frygteligt, og jeg forsøger at overbevise mig selv om, at hun ikke led. At hun besvimede. Ellers kan jeg ikke holde ud at tænke på det,« har Sofies mor, Karin Frydensbjerg, tidligere udtalt til B.T.

Ifølge hende er dødsårsagen nu til vurdering ved Retslægerådet. Sydøstjyllands Politi bekræfter, at der er en efterforskning i gang, men har ikke yderligere kommentarer til sagen.

