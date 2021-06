Man trådte ind et 'megaseksualiseret miljø'. Pigerne blev belønnet for at klæde sig udfordrende.

Sådan lyder det fra en tidligere sanger fra DR Pigekoret.

B.T. har tidligere skrevet om, at Danmarks Radio ville iværksætte en ekstern advokatundersøgelse af mulig grænseoverskridende adfærd i DR Pigekoret.

Og nu er det altså kommet frem, at der i den grad var grund til undersøgelsen.

Det viser sig nemlig, at DR har undertrykt klager over seksualiseret og grænseoverskridende miljø under Michael Bojesens tid som chefdirigent i DR Pigekoret. Det skriver Politiken.

12 tidligere sangere fra koret fortæller nemlig i dag til Politiken om de konkrete oplevelser, som de har bevidnet, der alle relaterer sig til en seksualiseret kultur i DR Pigekoret.

Dette handlede eksempelvis om sms'er med uønsket sekusel opmærksomhed og et miljø, hvor man gjorde sig bedst, hvis man var lidt nedringet eller fræk i omgangstonen, som en af pigerne fortæller til mediet.

Og pigerne følte sig undertrykt eller afvist, hvis de forsøgte at sige fra til ledelsen:

»Jeg følte aldrig, at det var en mulighed at sige til nogen, at der var noget galt. Men de folk, der var omkring koret, kendte godt til den dynamik, der var mellem Michael Bojesen og pigerne«, siger tidligere pigekorsanger Mette Damm til Politiken.

Michael Bojesen var DR Pigekorets chefdirigent fra 2001 til 2010. I dag er han chef for Malmø Opera og udpeget af kulturministeren som formand for Statens Kunstfond, Danmarks største kunstfond.

I en mail til Politiken afviser han pigernes anklager om et seksualiseret miljø i Pigekoret.

DR Pigekoret består af cirka 50 piger og unge kvinder i alderen 15 til 22 år, og i dag er det den folkekære Philip Faber, som mange nok husker fra 'Fællessang' på DR, der er chefdirigent.