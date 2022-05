Skattestyrelsens kontrol med vandpibetobak har ført til opkrævninger for hele 44 millioner kroner.

Det sker på baggrund af 240 kontroller gennemført i perioden 2017 til 2021.

I 200 af kontrollerne konstaterede Skattestyrelsen, at virksomhederne ikke kunne dokumentere, at der var blevet betalt afgift af vandpibetobakken.

Det oplyser Skattestyrelsen i en pressemeddelelse.

»I de tilfælde beslaglægger vi varerne og tager dem med. Derudover sender vi en regning på den manglende afgift af det, som vi beslaglægger,« forklarer Anne Sofie Hedemann, der er underdirektør i Skattestyrelsen.

Det har ført til en beslaglæggelse af 17 tons vandpibetobak – og regninger til virksomhederne for 44 millioner kroner.

Senest i marts gennemførte Skattestyrelsen en målrettet aktion på vandpibecafeer fordelt over hele Sjælland.

I alt blev 22 vandpibecafeer besøgt og 21 af dem kunne ikke dokumentere, at der var blevet betalt afgift. Samlet set blev der beslaglagt 145 kg vandpibetobak – en enkelt café nåede endda at få beslaglagt varer to gange i løbet af samme aften.

Cafeerne, der har fået beslaglagt vandpibetobak, kan nu se frem til at modtage regninger for den manglende afgift samt en bøde.