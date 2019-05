»Det virker som direkte snyd, og det er mit indtryk, at de gør det med vilje for at få pengene med det samme, så det ikke længere er deres problem.«

Sådan siger Kim Hansen om de problemer, mange tusinde danskere har oplevet med det blå EU-sygesikringskort på ferier i Europa.

Den 63-årige tidligere journalist fra Hvidovre har gentagne gange oplevet, hvordan han og hans kones blå kort er blevet afvist, når de har vist det frem på offentlige hospitaler og lægeklinikker i europæiske lande, selvom danskere har ret til at blive behandlet på samme vilkår som landets egne indbyggere.

Parret har i de sidste ti år brugt hver eneste sommer på at køre i campingvogn rundt omkring i Europa, og de har oplevet afvisninger af det blå kort i blandt andet Spanien, Grækenland, Italien og Tyskland.

Da Kim Hansens kone skulle behandles efter et fald under ferien i Italien, blev de mødt af et skilt, der øger mistanken om en decideret svindel af turister.

Især i Italien var parret ude for det, som Kim Hansen kalder for 'decideret snyd'. Her faldt Kims kone, Anette, og slog knæet og skulle have behandling, men på sygehuset blev de mødt af et skilt målrettet turister:

»Når man fulgte skiltningen og kom indenfor, viste det sig, at de lokale skulle gå til højre, hvor behandlingen var hurtig og gratis, mens vi turister skulle gå til venstre ind ad en betalingsdør, hvor vi kun kunne blive behandlet på specifikke tidspunkter. Det blå sygesikringskort var de ligeglade med,« fortæller Kim Hansen.

Hvis man kigger på skiltet med overskriften 'Tourist Medical Assistance', som Kim Hansen tog et billede af, er det da også forholdsvist tydeligt, at der er forskelsbehandling på de lokale og turister - og der står bestemt heller ikke noget om, at borgere med et EU-sygesikringskort har ret til tilsvarende behandling som de lokale.

Tværtimod står der, at turister 'selv skal betale alle udgifter', og at turisterne 'selv skal sørge for at få beløbet tilbagebetalt i deres hjemland'.

Her ses skiltet. Foto: Privat

Italien er - som nævnt tidligere - ikke det eneste land, hvor den hjertesyge Kim Hansen og hans kone har oplevet at få sygesikringskortet afvist. Kim Hansen kan blandt andet nævne en anden opsigtsvækkende hændelse, der fandt sted under en ferie til Spanien.

»Her sagde lægerne simpelthen til os, at grunden til, de ikke ville acceptere det blå sygesikringskort, var, at det tager for lang tid, før de får pengene,« siger Kim Hansen.

B.T. har set flere af de kvitteringer, som den 63-årige og hans hustru har modtoget fra europæiske klinikker og sygehuse. I alle tilfældene har Kim Hansen fået refunderet pengene fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Dog har parret endnu ikke modtaget pengene fra behandlingen i Italien.

»Vi er simpelthen gået over til vores rejseforsikring, for der virker det altid med det samme. Jeg viser altid det blå sygesikringskort først, men det er meget sjældent, det virker. Jeg kan faktisk kun huske en enkelt gang, det fungerede, og det var et andet sted i Italien,« siger Kim Hansen og fortsætter:

Hvad dækker det blå EU-sygesikringskort? Det dækker kun, hvis lægen, tandlægen eller sygehuset er tilknyttet den offentlige sygesikring i landet.

Det dækker ikke udgifter til hjemtransport, og i nogle lande heller ikke alle udgifter til sygetransport.

Der gælder særlige regler for hjemtransport fra Finland, Island, Norge og Sverige.

Kortet dækker ikke planlagt behandling, hvis behandlingen er den eneste grund til, at du er rejst til landet.

Behandling, der med rimelighed kan vente, til du er tilbage i Danmark igen, er heller ikke dækket. Kilde: Borger.dk

»Vi har ligesom bare accepteret, at det er sådan, det er, for der har kun været tale om småbeløb, og vi har haft vores rejseforsikring, men jeg tør da ikke at tænke på, hvad der ville ske for dem, hvor der sker noget alvorligt, og de ikke har en rejseforsikring.«

Kim Hansen og hans kone er ikke de eneste, der har oplevet decideret modvilje over for det blå sygesikringskort på ferien i Europa. Som B.T. har kunnet afsløre de seneste dage, har en lang række danskere nemlig oplevet at blive indkrævet betaling på offentlige klinikker og sygehuse i EU-lande, selvom de har vist kortet frem.

En tendens som blandt andre Dansk Folkepartis spidskandidat til Europa-Parlamentet, Peter Kofod, kalder for 'grotesk':

»Jeg synes, det er grotesk, at Danmark stiller en service til rådighed, som ikke gælder tilsvarende, når vi selv har brug for den,« lød det fra politikeren torsdag.



Hvis man på ferien i Europa er blevet tvunget til at betale for sin behandling, kan man sende en ansøgning til Styrelsen for Patientsikkerhed i håbet om at få refunderet sine penge. Det kan gøres her.