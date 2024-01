Flere hospitaler i det østjyske har de seneste dage været ramt af det, der betegnes som en 'ekstraordinær situation'.

En situation, som har ført til, at flere operationer er blevet aflyst eller udskudt. Det skriver TV 2 Østjylland.

Det er en kombination af den heftige snestorm, de glatte veje og blæsten med snefygning, der siden natten til onsdag har skabt store problemer og udfordringer.

Blandt andet har vejforholdene gjort det svært for både ansatte og patienter at komme frem til hospitalerne, men det har også gjort det svært for andre patienter, der var klar til at blive udskrevet, at komme hjem, skriver lokalemediet.

Her ses et billede fra Randers i onsdags. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses et billede fra Randers i onsdags. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

På Regionshospitalet i Randers har det ifølge overlæge og beredskabschef Helge Svane Macintyre betydet, at man siden onsdag har været nødt til at aflyse op mod 40 operationer om dagen.

»Vi har ikke været ude for sådan en situation i 20 år, det er meget sjældent,« fortalte han fredag til TV 2 Østjylland.

Lokalmediet skriver videre, at det forventes, at situationen på hospitalerne i området er tilbage ved normalen i næste uge.