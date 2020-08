Det har stor betydning for stævner, om man kan være 200 eller 100 mennesker, siger Danmarks Idrætsforbund.

Danmarks Idrætsforbund, den samlende organisation for elite- og breddeidræt i Danmark, ærgrer sig over, at forsamlingsforbuddet ikke lempes fra lørdag som planlagt.

Det oplyser organisationen i en pressemeddelelse, hvor det hedder, at lempelsen ville have haft "stor betydning" for idrætsarrangementer.

Det kan være forskellen på, om et stævne eller et mesterskab kan gennemføres.

Morten Mølholm Hansen, administrerende direktør i Danmarks Idrætsforbund, siger, at man selvfølgelig har respekt for situationen.

Men han mener godt, man kan gennemføre idrætsarrangementer med op til 200 deltagere på en sundhedsmæssigt forsvarlig måde. Derfor ærgrer han sig.

- Det rammer de arrangører, der havde regnet med at skulle gennemføre alle de her arrangementer med op til 200 deltagere, og dem er der en del af.

- Vi kan jo også godt regne ud, at hvis man i første omgang ikke vil hæve det her loft, bliver det nok også svært at få løftet restriktionerne på det øvre loft på 500 deltagere (dette loft er indtil videre fastsat indtil 31. august, red.), siger Morten Mølholm Hansen.

Han spår, at flere begivenheder bliver aflyst nu og ser gerne, at der kommer en form for dispensation.

Det er den seneste tids stigende antal smittetilfælde med coronavirus i Danmark, der får regeringen til at bremse den plan, som ellers for to måneder siden var lagt for forsamlingsforbuddet.

Dengang blev Folketingets partier enige om, at forsamlingsforbuddet blev fastsat til 100 personer per 8. juli. Og altså 200 personer 8. august for visse arrangementer.

Lempelsen ville have medført, at man til arrangementer, hvor deltagerne primært er stående, kunne have været op til 200 mennesker samlet, hvis disse arrangementer var afholdt af arrangører under de såkaldte sektorpartnerskaber.

Det vil sige partnerskaber, hvor aktører i forskellige brancher eller inden for kultur og sport nærmere har aftalt retningslinjer for, hvordan man kan mødes i store forsamlinger, uden at det giver høj smitterisiko.

