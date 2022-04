Der var lagt op til den helt store fest i Skanderborg fredag aften, hvor en støttekoncert for Ukraine skulle have været afviklet.

Men sådan skulle det ikke gå alligevel.

»Alle har kæmpet og håbet til det sidste. Vi har virkelig trukket den til sidste øjeblik, men har været nødt til at trække en streg i sandet,« fortæller Michael Juul, der ejer og driver spillestedet Festihallen i den østjyske by.

Selvom arrangementet har fået opbakning, så har der alligevel ikke været nok tilslutning til at kunne afholde arrangementet.

»Det har vist sig, at vi har solgt 80 billetter på Ticketmaster ud af 500. Og det er ikke ret meget desværre.«

Han oplyser, at målet var at indsamle op mod 250.000 kroner. Men lige nu er der kun sikret 30-40.000 kroner.

Michael Juul undrer sig over, at opbakningen ikke har været større.

»Jeg synes jo, vi havde fået det godt ud i Skanderborg og i omegnsbyerne gennem Facebook, flyers, plakater osv. Men åbenbart ikke alligevel,« fortæller han.

På trods af aflysningen håber Michael Juul alligevel, at folk kunne have lyst til at donere billetten til det gode formål og at de virksomheder, der ville have doneret under koncerten, stadig ønsker at bidrage.

»Jeg håber alligevel, vi kan få en succeshistorie ud af det, og at der er nogen derude, der vil være med til at gøre det til en god afslutning og være med til at gøre en forskel,« slår han fast.

Overskuddet går ubeskåret til foreningen 'Skanderborg Hjælper Ukraine', som er drevet af frivillige lokale kræfter.

Han understreger slutteligt, at de er glade for, at de prøvede, og at alle bands, frivillige og dem som har købt billet, skal have en tak for at have bakket op om arrangementet.