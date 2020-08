Aarhus Festuge bliver gennemført, som det ser ud nu, men det bliver uden et af festugens tilløbsstykker.

I en pressemeddelelse meddeler Cafe Jorden ifølge Stiften.dk, at man dropper at sætte teltet på Pustervig Torv.



»Efter at Cafe Jorden har været ansvarlig for teltarrangement i Festugen på Pustervig Torv i gennem de sidste 32 år, er det med blødende hjerte, at vi i år må aflyse arrangementet på Pustervig Torv, her i 2020,« lyder det ifølge Stiften.dk.



Det betyder, at de 26 ellers planlagte koncerter bliver aflyst.

Opdateres...