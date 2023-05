Færgen 'Superspeed 2' var søndag involveret i en kollision i forbindelse med, at færgen skulle lægge til i Hirtshals i Nordjylland.

Og mandag er alle afgange nu aflyst.

Helt konkret er der tale om alle afgange mellem Hirtshals og Larvik.

Aflysningen kommer i forbindelse med at færgen skal undersøges for skader efter kollisionen. Det vil tage et par dage, men skibet er også i drift igen, siger pressechefen hos Color Line ifølge dagbladet Din Side.

Ingen kom til skade, men skroget blev beskadiget over vandlinjen.

Der var heller ikke et udslip i forbindelse med kollisionen.