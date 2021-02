Flere eksperter og brancheforeninger peger på samme løsning: Man bør vente med at udbetale de sidste af danskernes indefrosne feriepenge, til flere af restriktionerne er løftet.

Men sådan ender det ikke.

Det slår beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) fast over for DR:

»Vi har aftalt, at de her penge skal ud, så hurtigt som det er teknisk muligt. Men det er jo ikke sådan, at alle borgere går ind fra dag ét og får dem udbetalt. Det sker over en længere periode, og derfor bliver forbruget også spredt,« forklarer han.

Dermed afviser han de forslag, som blandt andre professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet Michael Svarer, restauranternes brancheforening, Horesta, og Danmarks Rejsebureau Forening er kommet med over for DR.

De har nemlig alle peget på, at danskernes sidste indefrosne feriepenge ikke bør blive udbetalt i marts, som det er planen – da store dele af samfundet endnu er lukket ned der.

Først efter den 6. april, som de nuværende restriktioner strækker sig frem til, bør man se på at udbetale dem i håb om, at flere brancher igen kan åbne, lyder det fra de tre til DR.

Fra marts vil danskerne kunne søge om de sidste indefrosne feriepenge. Hvordan man helt præcist vil kunne søge om dem, er ikke meldt ud endnu.