Er det sund fornuft, at politiet ikke har ressourcer til at komme, når folk har haft indbrud, men at de har tid til at anholde, tilbageholde og følge Lasses kone Iamae ud af landet?

De Radikales partileder, Morten Østergaard, afkrævede tirsdag statsministeren svar på den behandling, som Iamae Petersen Giacchino har fået af de danske myndigheder.

»Jeg tror, mange danskere synes, det er mærkeligt, at politiet ikke har ressourcer til at komme, når de har haft indbrud, men med lethed ser, at man dirigerer politiressourcer til en grænsekontrol, hvis effekt i hvert fald er diskutabel. Men helt galt bliver det jo med den sunde fornuft, når man følger en sag som Lasse og Iamaes,« siger Morten Østergaard.

Han uddyber, hvordan Iamae stod med sin flybillet i hånden og spurgte udlændingemyndighederne, hvordan hun skulle håndtere sin familiesammenføringssag:

Morten Østergaard spurgte tirsdag stasministeren til den sunde fornuft i Lasse og Iamaes sag. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Og i stedet for at fortælle hende det og lade hende rejse ud af landet, ringede man efter politiet, som spærrede hende inde og tilbageholdt hende.«

Tre uger efter, Iamae frivilligt var klar til at rejse, er hun stadig i Danmark, forklarede Morten Østergaard.

»Og når hun så på torsdag rejser ud, så vil hun være ledsaget af betjente gennem Københavns Lufthavn. Der vil være truffet aftaler med betjente i Amsterdam Lufthavn. Og hun vil først få sit pas udleveret af kaptajnen, når de nærmer sig brasiliansk luftrum,« sagde Morten Østergaard, før han stillede spørgsmålet:

»Hvad er det for et ressourcespild?«

Et nygift par cykler gennem København. Foto: Privatfoto

Statsminister Mette Frederiksen startede med at understrege, at den ansvarlige minister har bedt om en redegørelse for, hvad der præcist er foregået i den konkrete sag:

»Den vil jeg selvfølgelig også se, når den lander.«

Hun fastholdt dog samtidig, at stramme familiesammenføringsregler er nødvendige, hvis Danmark skal undgå ‘endnu større integrationsproblemer’.

»Det får mig selvfølgelig ikke til at sige, at der ikke er noget i den her sag, som virker ulykkeligt, og som umiddelbart - uden at kende til den - ikke repræsenterer vores ønske om sund fornuft. Så jeg synes egentlig, at det er fornuftigt, at den ansvarlige minister har bedt om en redegørelse. Og den vil jeg også læse,« svarede Mette Frederiksen i Folketingssalen.