Danmark kan i et årti have udledt mere kvælstof og fosfor til havet end ventet. Afklaring kan tage flere år.

Det kan tage flere år at udrede alle elementer bag den nuværende mistanke om, at fejlagtige nedbørstal kan have betydet, at Danmark i et årti har udledt mere kvælstof og fosfor til havet, end man har regnet med.

Det vurderer Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) under Aarhus Universitet og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (Geus). De bruger DMI's tal til at rapportere til Miljø- og Fødevareministeriet.

Det er netop DCE og Geus, der mener, at der "sandsynligvis" er fejl i nedbørstallene.

AU og Geus tog i 2018 kontakt til DMI for at fortælle, at der kunne være problemer med instituttets nedbørstal.

Det er nedbørstal, som danner grundlag for beregninger, der blandt andet viser, hvor meget kvælstof der bliver skyllet ud i havet.

Det er også beregninger, som danner grundlag for de danske vandområdeplaner og rapporteringer til EU.

Da DMI blev kontaktet i 2018 om problemstillingen, var svaret ifølge AU, at man ikke umiddelbart mente, der var nogen fejl. Og det er fortsat uvist, om fejlen ligger i DMI's tal.

DMI kan fortsat ikke se, at der er afvigelser i de nedbørsdata, som bruges til modellerne, fortalte DMI-direktør Marianne Thyrring fredag.

- Vi kan ikke sige, hvor fejlen er på nuværende tidspunkt. Vi er ved at finde ud af det. Når vi ser på tallene, kan vi ikke selv se, at der er fejl i vores data, sagde hun.

DCE og Geus mener, at den "systematiske fejl på nedbørsmålingerne" giver en underestimering af den beregnede vandmængde på mellem 10 og 25 procent.

Årsagen er ifølge DCE og Geus, at DMI for ti år siden moderniserede sin målemetode bag nedbørstal. Det skriver DCE i en redegørelse fra 7. juli.

Det nævnes, at en reduktion i DMI's nedbørsstationer under moderniseringen betyder, at der nu er relativt få nedbørsmålere i den centrale del af Jylland, Fyn og Sjælland. Det er her, det regner mest.

- Noget indikerer, at den type måler, der er anvendt i de centrale dele af landet, kan være den mest fejlbehæftede, står der.

Selv om fejlene tilsyneladende opstod ved moderniseringen, kan det ikke udelukkes, at det rækker længere tilbage, lyder det.

- Det kan dog heller ikke udelukkes, at der også kan også være systematisk fejl i nedbørsdata for perioden før 2011, og som kan kræve, at AU og Geus' beregninger for 1990-2010 skal korrigeres.

DCE skriver, at "der næppe kan findes en løsning på nogle af de væsentligste problemstillinger før hen mod sidst på året, mens en afklaring af alle elementer kan tage flere år".

Miljøminister Lea Wermelin (S) afventer i øjeblikket en faglig redegørelse.

Folketingets partier bliver inviteret til en teknisk gennemgang af problemstillingen, når det står klart, hvad årsagen og konsekvenserne er, oplyser ministeriet.

