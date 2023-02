Lyt til artiklen

Der er netop landet et gennembrudsforlig på det private arbejdsmarked for industrien.

Aftalen er toårig og rækker frem til 1. marts 2025.

Det oplyser Dansk Industri og CO-industri, der er en sammenslutning af blandt andre 3F, Dansk Metal, HK Privat og flere. Aftalen skal stemmes igennem hos medlemmerne

Overenskomsten gælder for 230.000 danskere, mens den er et såkaldt gennembrudsforlig, der danner rammen for overenskomsterne for op mod samlet set 600.000 lønmodtagere i Danmark.

Hvor mange procent, man kan forvente i lønstigning, fremgår ikke, men parterne har inviteret til pressemøde klokken 15.30 søndag.

Med aftalen kan en lang række andre fagforeninger begynde forhandlingerne om nye overenskomster rundt omkring på danske arbejdspladser.

Når der er indgået forlig på næsten alle områder, fremlægger forligsmanden et mæglingsforslag, som medlemmerne skal stemme om.

Vedtages mæglingsforslaget er der fred på det private arbejdsmarked i overenskomstens løbetid. Hvis de stemmes ned, er der konflikt. Sidste storkonflikt var i 1998.

De økonomiske vismænd har tidligere vurderet, at der er plads til at hæve lønningerne med 5,2 procent i 2023 og med 4,5 procent i 2024, uden at det sætter gang i en skadelig løn-pris-spiral. Men vi skal frem til pressemødet 15.30, før vi bliver klogere her.

