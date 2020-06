Kan en 10-årig dreng være for gammel til at modtage den eneste medicin, der kan hjælpe mod en frygtelig sygdom, som år for år tager mere og mere af hans frihed?

Svaret er ja. Hvis barnet bor i Danmark.

»Benjamin er jo faktisk lidt af en sjældenhed. Han er et af de eneste børn med spinal muskelatrofi (SMA) i verden, som ikke får medicin,« siger 10-årige Benjamins far, Chris Nørregaard, med et ironisk smil.

Chris Nørregaard har en pointe.

Mens lande omkring os et efter et har godkendt lægemidlet Spinraza til børn over seks år, holder Danmark fast i, at det kun er en meget snæver gruppe børn, der kan få udskrevet den dyre medicin.

Onsdag skal Medicinrådet endnu en gang tage stilling til, om de vil ændre anbefalingen af, hvem lægemidlet Spinraza, bør gives til. Medicinen bruges til at behandle spinal muskelatrofi (SMA), som medfører gradvis svind af musklerne.

I dag er det kun børn, der får en diagnose, inden de fylder to år, og som har været syge i maksimalt fire år, der kan få lægemidlet.

Børn over seks år, unge og voksne patienter er, med meget få undtagelser, udelukket fra at få behandlingen.

»Hvis der ikke snart sker noget, er vi nødt til at splitte familien op og rejse til udlandet. Så bliver vi sundhedsflygtninge,« siger Chris Nørregaard, far til Benjamin. Foto: Claus Fisker

En tragedie for børn som Benjamin og deres familier.

Gennem de tre år, hvor Medicinrådet har afvist Spinraza, har Benjamin kunnet konstatere, at han er blevet mere og mere svag.

»For tre år siden kunne jeg selv løfte koppen op til munden. Det kan jeg ikke mere. Jeg kan heller ikke længere løfte armene over hovedet,« fortæller han.

Til trods for at Benjamin træner sin krop hver eneste dag, er det et ulige kapløb mod sygdommen, der svækker hans muskler mere og mere.

SMA - en sjælden sygdom Spinal muskelatrofi (SMA) er en arvelig nervesygdom, som medfører svind af musklerne, fordi de celler, som via nervebanerne signalerer til musklerne, at de skal trække sig sammen, forsvinder. SMA opdeles i tre kategorier afhængig af sygdomsdebut. SMA type I: Barnet får symptomer, før han/hun er seks måneder, og ofte ses symptomerne allerede ved fødslen. Barnet kommer ofte aldrig til at sidde selv og bliver sjældent mere end et par år, dog afhængig af hvor intensiv vejrtrækningshjælp, der bliver iværksat.

Barnet får symptomer, før han/hun er seks måneder, og ofte ses symptomerne allerede ved fødslen. Barnet kommer ofte aldrig til at sidde selv og bliver sjældent mere end et par år, dog afhængig af hvor intensiv vejrtrækningshjælp, der bliver iværksat. SMA type II: Symptomerne viser sig, før barnet er 12 måneder gammel. Barnet kan sidde selv, men kan ikke stå eller gå selv, og barnet får derfor tidligt brug for kørestol. Benene er mere påvirkede end armene og skuldrene mere påvirkede end hænder. Det betyder, at barnet tidligt skal have hjælp til daglige funktioner. Graden af kraftnedsættelse kan være forskellig fra person til person.

Symptomerne viser sig, før barnet er 12 måneder gammel. Barnet kan sidde selv, men kan ikke stå eller gå selv, og barnet får derfor tidligt brug for kørestol. Benene er mere påvirkede end armene og skuldrene mere påvirkede end hænder. Det betyder, at barnet tidligt skal have hjælp til daglige funktioner. Graden af kraftnedsættelse kan være forskellig fra person til person. SMA type III:Er den mildeste form. Symptomerne viser sig fra 18-månedersalderen og op i voksenalderen. Kraftnedsættelsen er mest udtalt i hofter, skuldre og krop og breder sig langsomt til albuer og knæ. Benene er oftest svagere end armene. Graden af kraftnedsættelse er meget forskellig fra person til person.

Spinraza er ikke helbredende, men kan stoppe sygdomsudviklingen og hjælpe med at genvinde muskelkraft og har for nogle børn vist enestående resultater.

B.T. har tidligere fortalt om to-årige Merle, som lærte at gå, efter hun fik medicinen.

Men Medicinrådet har udtalt, at de ikke mener, der er tilstrækkelig videnskabelig evidens for, at lægemidlet vil kunne hjælpe børn som Benjamin.

Siden Medicinrådet senest tog stilling til lægemidlet, har de fået ny data, og de har bedt om et nyt pristilbud fra producenten bag Spinraza.

Derfor kan Benjamin ikke få medicinen I maj 2017 godkendte EMA medicinen Spinraza, som er det første lægemiddel til behandling af spinal muskelatrofi (SMA).

Medicinens listepris er 3,72 mio kroner pr. patient det første år og 1,86 mio kroner årligt de efterfølgende år. Den pris, som regionerne reelt har forhandlet sig til, er dog hemmelig.

Det Danske Medicinråd har vurderet, at Spinraza på grund af den høje pris og den endnu sparsomme viden om effekten især hos ældre børn kun skal tilbydes som standardbehandling til en lille gruppe SMA-patienter.

Patienterne skal være under 24 måneder ved sygdomsdebut, og behandlingen skal igangsættes seneste fire år efter sygdomsdebut – i praksis gives medicinen altså kun som standardbehandling til patienter under seks år.

Benjamin var syv år, da medicinen kom til Danmark.

Selvom Benjamin ikke kan tilbydes standardbehandling, findes der i lovgivningen et 7. princip om adgang til medicin, som bl.a. lyder 'Det skal være muligt ud fra en konkret lægefaglig vurdering at behandle med lægemidler, som er afvist til standardbehandling.'

Specialeansvarlige læge på OUH har på Benjamins vegne senest i november 2018 sendt en ansøgning om ibrugtagning af Spinraza uden for Medicinrådets anbefalinger. I december gav det Regionale Lægemiddelråd afslag. Det er tredje gang, Benjamin får afslag.

Havde Benjamin boet i en lang række andre lande som f.eks. Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Polen, Tyrkiet, USA, England, Frankrig, Makedonien mv., ville Spinraza være en standardbehandling mod hans sygdom.

På den baggrund tager rådet igen onsdag stilling til, hvem de vil anbefale Spinraza til, og selv om Chris Nørregaard håber på et mirakel, så tør han ikke tro på det.

Benjamin har heller ikke lyst til at bruge for meget tid på at tænke over, hvad et nyt møde kan betyde.

»Han er blevet skuffet så mange gange, og det er lige hårdt hver gang,« fortæller Chris Nørregaard.

B.T. følger sagen.