»Det er en rigtig alvorlig situation, vi står i.«

Sådan siger Grethe Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd (DSR) på et pressemøde mandag, hvor hun offentliggjorde, at sygeplejerskerne har stemt nej til en ny overenskomst.

Et nej, der betyder, at 5000 sygeplejersker landet over går i strejke natten til lørdag, medmindre parterne kan nå at blive enige inden.

64,5 af DSR's medlemmer har stemt nej, mens 34,5 procent stemte for.

»Jeg ser nej’et som et kraftigt og utvetydigt signal til både arbejdsgiverne og Christiansborg om, at sygeplejerskerne har mistet tålmodigheden. Utilfredsheden med lønnen har vokset sig for stor. Samtidig står vi efter halvandet år med Corona et sted, hvor sygeplejersker har løbet ekstra stærkt i en hverdag, der i forvejen var præget af et presset arbejdsmiljø og umenneskelig travlhed. Glasset var fyldt. Nu er det flydt over,« udtaler Grethe Christensen i en pressemeddelelse sendt ud af DSR i kølvandet på nej'et til den nye overenskomst.

Radiografrådet stemte ligesom DSR nej i første omgang, de har dog stemt ja til den nye overenskomst, og de går dermed ikke i strejke i weekenden.

Søndag aften klokken 20 udløb sygeplejerskernes frist for at stemme for det nye overenskomstforslag.

En overenskomst, der har været til debat siden marts.

Her valgte et lille flertal af Dansk Sygeplejeråd nemlig at stemme nej til en ny aftale.

Det lykkedes ikke efterfølgende arbejdsgiverne og sygeplejerskerne at nå frem til en ny aftale, og det betød, at Dansk Sygeplejeråd udsendte et strejkevarsel til arbejdsgiverne.

Det var især lønnen, som sygeplejerskerne var utilfredse med i den nye overenskomstaftale.

De mente, den var for lav, og der spredte sig flere billeder af sygeplejerskers lønsedler på Facebook i kølvandet på forhandlingerne.

Det lykkedes dog i første omgang at undgå den strejke, som 5000 sygeplejersker landet over var udtaget til.

Den 18. maj kunne Dansk Sygeplejeråd nemlig melde ud, at det lykkedes at få et mæglingsforslag på plads, og det er det forslag, som sygeplejerskerne nu også har stemt nej til, selvom DSR havde anbefalet, de skulle stemme ja.

Rekordmange af DSR's medlemmer har stemt om det nye forslag. Stemmeprocenten har således været 74,4 procent, og det er rekord.

Til sammenligning var stemmeprocenten 53,6 procent, da et lille flertal på 47,3 procent af medlemmerne i marts stemte nej til aftalen.

Dengang stemte 46,5 procent for, mens 6,2 procent stemte blankt.