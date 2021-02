Gratis shots kun til kvinder. Gratis golf kun til kvinder.

To mænd har klaget til Ligebehandlingsnævnet, efter de har oplevet forskelsbehandling på grund af deres køn. Begge oplevede, at de skulle betale for ting, som blev givet gratis til kvinder, og det er i strid med ligestillingsloven.

Det skriver Fagbladet 3F.

En golfklub havde arrangeret en velgørenhedsturnering til fordel for brystkræft. Her skulle kvinderne ikke betale greenfee, mens mændene skulle. Det vil sige det gebyr, man som spiller betaler til klubben for at bruge banerne.

Manden spurgte klubben flere gange, om det kunne passe, at prisen for at deltage og støtte indsamlingen var forskellig for mænd og kvinder, og da klubben fastholdt det, klagede han til Ligebehandlingsnævnet, der blandt andet behandler klager om kønsdiskrimination.

En lignende situation gjorde sig gældende en festlig aften på en bodega, hvor der tilbage i januar 2020 var en såkaldt “Ladies Night” med quiz og gratis shots til alle kvindelige gæster. Mænd måtte gerne deltage, men fik altså ikke shots gratis. Manden, der deltog i quizzen, klagede derfor over, at bodegaen gjorde forskel på køn.

Det er langt fra enestående sager, siger Karen Sjørup, der blandt andet forsker i køn og ligestilling på Roskilde Universitet. Ifølge hende er der mange mænd, der klager over sager som disse. Det er der ikke noget fjollet i, men hun forstår ikke, der overhovedet er så mange sager.

»Det er ikke lovligt den slags, så jeg synes, det er fjollet, de overhovedet laver de arrangementer til at starte med,« siger hun.

Ifølge hende er sagerne meget nemme at afgøre, fordi lovgivningen er meget tydelig på området.

»Men det ærger mig, at Ligebehandlingsnævnet skal bruge tid på den slags sager. Jeg forstår ikke dem, der forskelsbehandler på den måde, for den slags sager taber man.«

Ligebehandlingsnævnet gav begge mænd medhold, da der ikke var nogen tvivl om, at der fra start blev givet særlige fordele kun til kvinderne.

»Ladies Night’ er meget udbredt på diverse barer, der prøver at lokke kvinder til ved at give særlige fordele. Men selvom de ikke forsøger at udelukke mændene, måske tværtimod, så gør det ikke sagen bedre,« siger Karen Sjørup, der mener, det er en misforstået måde at give kvinderne særlige fordele.

»Kvinder forventer ikke at blive at blive forsørget eller taget hensyn til. Kvinder kan godt bidrage og betale selv,« siger hun.

Begge mænd er blevet tildelt en godtgørelse på 2.500 kroner, som henholdsvis golfklubben og bodegaen skal betale.

Ligebehandlingsnævnet opgør ikke, hvor mange klager der kommer fra henholdsvis mænd og kvinder.