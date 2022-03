Jakob Bisgaard blev mandag konstitueret som ny direktør i Klima og Miljø i Aalborg Kommune. Han afløser dermed Søren Gais, som har en politisag om underslæb hængende over hovedet.

Men den nye mand i toppen har også en fortid med at bruge det offentlige kreditkort på skæve tidspunkter. Et faktum, som ingen i Aalborg Kommune lader til at have konfronteret Jakob Bisgaard med.

»Jeg erindrer ikke, at der var nogen, som spurgte ind til det, da jeg blev ansat,« siger han til B.T.

Han forklarer dog, at han selv har orienteret rådmand Per Clausen (EL) om sagen. Og Per Clausen lader da også til at være en de af få, der kender til direktørens historik.

Jakob Bisgaard. Foto: Aalborg Kommune Vis mere Jakob Bisgaard. Foto: Aalborg Kommune

»Jeg har ingen interesse i den tidligere sag, og han har gjort sit arbejde i Aalborg Kommune upåklageligt, så selvfølgelig har jeg tillid til ham,« siger Per Clausen, og fortsætter:

»Jeg vil gå ud fra, at man har taget stilling til hans fortid, da man ansatte ham i sin tid, og der har man altså ikke vurderet, at der var et problem.«

Hvorvidt man har vurderet Jakob Bisgaards fortid tilbage i oktober er uvist, men der er i hvert fald ingen, der ifølge manden selv, har talt med ham om det.

Kort fortalt handler sagen om, at Jakob Bisgaard som direktør for Teknik og Kultur i Struer Kommune havde det kommunale kreditkort op af lommen en sen aften på værtshuset Charlys Pub i Vejle.

Her brugte han 1.180 kroner på øl og shots, skrev DR i februar 2020.

Der var desuden rod i de efterfølgende bilag. Her glemte Jakob Bisgaard nemlig at oplyse, hvem han havde fornøjet sig med den pågældende aften.

»Jeg afleverede bilagene, men manglede at anføre, hvilke personer, der var købt øl til. Det blev der redegjort for, og så blev sagen afsluttet. Selve købet var i forbindelse med en konference og ligger inden for det, der er kutyme,« siger Jakob Bisgaard han til B.T. onsdag.

Lidt anderledes så revisionsekspert Jakob Dedenroth dog på sagen.

Synes du, det er okay at ansætte en person med en "sjusket" fortid?

»Det er jo klart, at embedsmænd ikke kan gå ned på en pub og bælle shots, og de har jo ikke engang bogført deltagerlisten, der viser, hvem og hvor mange, der fik drinks, øl og shots. Udgifter til drinks og shots er jo som udgangspunkt af privat karakter,« sagde han til DR i sin tid.

Konstitueringen af den nye direktør skete mandag på et møde i Økonomiudvalget, som Per Clausen også er medlem af.

B.T. har ud over ham talt med fire øvrige udvalgsmedlemmer.

Ingen af dem var bekendt med Jakob Bisgaards tid i Struer.

Rådmand Kristoffer Hjort Storm (DF) mener det er under al kritik, at stadsarkitekt Peder Baltzer fritstilles et år med løn. Men han understreger, at det ikke er en beslutning, han skal blande sig i. Foto: Privatfoto Vis mere Rådmand Kristoffer Hjort Storm (DF) mener det er under al kritik, at stadsarkitekt Peder Baltzer fritstilles et år med løn. Men han understreger, at det ikke er en beslutning, han skal blande sig i. Foto: Privatfoto

»Det vidste jeg ikke noget som helst om før nu, så jeg skal lige finde ud af, hvad der er op og ned i den her sag,« siger Kristoffer Hjort Storm (DF).

Morten Thiessen (K), som heller ikke kender sagen, erkender, at det er ærgerligt, og at han gerne ville have haft den her viden fra start.

»Det er uheldigt, for det kan give et indtryk af, at vi ikke tager den slags alvorligt i kommunen, og det gør vi helt bestemt,« siger han.

Samlet forklarer de fire medlemmer, at de har haft tillid til, at der tidligere i ansættelsesprocessen er blevet taget stilling til Jakob Bisgaards evner til at varetage jobbet som vicedirektør, og at de indtil nu ikke har haft grund til at betvivle den beslutning.