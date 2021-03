På Frederiksberg har en berygtet udlejer ikke betalt mindst 12 af sine lejere de penge, som han skylder dem fra deres indskud. Lejernes erfaringer med boligmarkedet er derfor dårlige, og de er langtfra alene.

Klokken 7.30 søndag morgen udgav B.T. historien om udlejeren på Frederiksberg. På Facebook har flere hundrede kommenteret og delt deres skrækeksempler på udlejere.

Tag eksempelvis Laurits, som efter fire måneder stadig kæmper med sin tidligere udlejer om tilbagebetaling af penge. Eller en anden læser, som fortæller, at hendes fars udlejer smed alle deres ting ud af ejendommen og satte ild til flyttekasserne. Hun mistede flere arvestykker fra sin mor. En genganger er også udlejere, som ulovligt tiltvinger sig adgang eller låser sig ind i lejemålet. Det oplevede Nicklas.

»Jeg havde dog mistanke om, at han var en skiderik, så jeg satte overvågning op indenfor,« skriver han.

Flere af B.T.s læsere er enige i, at boligmarkedet er råddent på mange punkter. De nævner som eksempler, at lejeloven er mangelfuld og konsekvenserne for små for både svindlere og dårlige udlejere. Foto: B.T. Vis mere Flere af B.T.s læsere er enige i, at boligmarkedet er råddent på mange punkter. De nævner som eksempler, at lejeloven er mangelfuld og konsekvenserne for små for både svindlere og dårlige udlejere. Foto: B.T.

Andre fortæller, at de også står med håbløse og hårrejsende sager om udlejere, som minder om historien fra Frederiksberg.

»Det er så meget ligesom min sag. Blot med en anden udlejer,« skriver Berthina.

I en mere konkret sag beskriver Malene, at hun på et tidspunkt tog et retligt opgør i huslejenævnet mod sin udlejer, der krævede 75.000 kroner ved fraflytning.

Hun fortæller også, at den udlejer har snydt hundredvis af lejere i samme ejendom. »Ham burde I se nærmere på B.T.,« afslutter hun.