Afbrændingen af en dukke hængende fra en lygtepæl lørdag aften i København vækker dyb forargelse blandt flere politikere.

Dukken, der var iført paryk, tøj og med et A4-ark med et foto af statsminister Mette Frederiksen, blev af ukendte personer hængt op i en lygtepæl i forbindelse med en demonstration mod coronarestriktioner.

På maven hang et skilt, hvor der stod: 'HUN MÅ OG SKAL AFLIVES'.

Sent lørdag aften er flere politikere gået til tasterne for at give udtryk for deres dybe forargelse.

'Forfærdeligt og skræmmende', lyder det blandt andet fra Enhedslistens Pernille Skipper på Twitter.

Mens Jesper Petersen fra Socialdemokratiet skriver:

'Stærkt ubehageligt! Dukke af Mette Frederiksen med påskrift “hun må og skal aflives” blev klynget op, sat ild til og spyttet på som del af aftenens “demonstration”. Demonstrere har man ret til, men det her hører ingen steder hjemme!'.

Også blandt andre Venstres Sophie Løhde og den tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen har været ude og tage kraftig afstand til dukken og afbrændingen.

Dukke med foto af statsminister Mette Frederiksen (S) brændes i forbindelse med at gruppen Men in Black afholder demonstration i København, lørdag den 23. januar 2021. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Dukke med foto af statsminister Mette Frederiksen (S) brændes i forbindelse med at gruppen Men in Black afholder demonstration i København, lørdag den 23. januar 2021. Foto: Mads Claus Rasmussen

Og ikke blot politikere har været på de sociale medier for i skarpe vendinger at fordømme dukken og afbrændingen. En række danske brugere har også været til tasterne. Her et udpluk fra Twitter:

'Det er så dybt afskyeligt. Jeg bliver så vred, og så hænge en dukke op, et direkte angreb på vores demokrati'.

'Rablende vanvid og helt uacceptabelt. Vi står sammen om vores demokrati'.

'Man kan kun tage afstand fra en sådan handling, og så undres over hvad disse mennesker dog tænker på. Uhørt lavt og helt usmageligt'.

'Hvem er de hjernedøde idioter?'

Københavns Politi bekræfter over for B.T., at man har modtaget en anmeldelsen i sagen.

»Vi efterforsker i øjeblikket,« siger vagtchef Michael Andersen, der ikke har yderligere kommentarer.

Gruppen Men in Black afholder demonstration i København, lørdag den 23. januar 2021. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Gruppen Men in Black afholder demonstration i København, lørdag den 23. januar 2021. Foto: Mads Claus Rasmussen



Det var gruppen 'Men in Black' der arrangerede demonstrationen lørdag aften. Den startede ved Forum Station på Frederiksberg lidt efter kl. 18.00. Omkring 1000 personer var på gaden, vurderede B.T.s journalist på stedet.



Kort efter kl. 20.00 blev forsamlingen opløst af Københavns Politi på grund af uroligheder. Fem personer blev anholdt.

Lidt over kl. 23.00 lød meldingen fra politiet, at roen var genoprettet.