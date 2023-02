Lyt til artiklen

Alene sidste år afbestilte Trygs kunder rejser for 50 millioner kroner.

Kunderne får deres penge tilbage, men hotelværelserne og flysæderne ender ofte tomme og ubrugte.

Det forsøger Tryg nu at finde en bedre løsning på.

Forsikringsselskabet vil nemlig nu forsøge at sælge kundernes afbudsrejser i onlinerejseportalen 'Too Great To Cancel'.

Det skriver Børsen.

Idéen er, at Tryg-kundernes aflyste rejser bliver tilbudt til en fordelagtig pris i 'Too Great To Cancel', så man minimerer antallet af spildte rejser.

'Too Great To Cancel' bliver som en start tilgængeligt for Trygs egne medarbejdere, og så er det meningen, at forsikringsselskabets egne kunder og andre danskere skal have mulighed for at gå ombord i rejserne på et senere tidspunkt.

»Nu går vi jo i gang med at teste det på vores medarbejdere, hvor vi forventer at sælge en masse afbudsrejser. Vores forventninger til salget er høje. Det rummer et stort potentiale, og det er planen, at det først skal bredes ud til vores ansatte og efterfølgende resten af Danmark,« siger rejseskadedirektør i Tryg Janus Egelund Larsen til Børsen.