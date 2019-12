Aerosmith var senest i Danmark i 2017, hvor de gæstede Royal Arena i København. I 2020 går turen til Fyn.

Den amerikanske rockgruppe Aerosmith giver koncert i Middelfart 21. juli næste år.

Det skriver TV2 Fyn.

I 2020 kan bandet fejre 50-års jubilæum.

Arrangørerne af koncerten fortæller til TV2 Fyn, at der er tale om bandets eneste koncert i Norden.

Det er arrangørerne af endagsfestivalen Rock Under Broen, som står bag koncerten næste år. Den finder sted på samme plads tæt ved Lillebæltsbroen.

Rockbandet har solgt mere end 150 millioner albummer og har i flere årtier leveret hits med forsanger Steven Tyler i spidsen.

Blandt bandets hits er "Crazy", "Walk This Way", "Dude Looks Like A Lady" og "Don't Wanna Miss A Thing".

Sidstnævnte sang er også kendt for actionfilmen "Armageddon" med Bruce Willis og Ben Affleck i nogle af hovedrollerne. Liv Tyler, som er Steven Tylers datter, har ligeledes en fremtrædende rolle i filmen.

Koncerten i Middelfart er en del af bandets europaturné. Den begynder ifølge TV2 Fyn i Milano i Italien i juni 2020.

Billetsalget begynder fredag 13. december. Billetterne koster 695 kroner plus gebyr.

/ritzau/