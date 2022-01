Hvis du havde glædet dig til at skråle med på numre som »Dream On« eller »Walk This Way« til dette års udgave af Rock Under Broen, er der dårligt nyt.

Det amerikanske band Aerosmith, som står bag en lang række hits, har nemlig valgt at aflyse deres Europa-Turné. Derfor vil de heller ikke svinge forbi den fynske festival som planlagt.

Det oplyser Rock Under Broen i en pressemeddelelse mandag.

»Vi er utrolig kede af det. Vi modtog meldingen kort før middag i dag, og må offentliggøre det nu til aften. Det kommer som et chok,« siger Bent Frandsen fra Rock Under Broen.

Udmeldingen fra det amerikanske band kommer på baggrund af en usikkerhed omkring coronasituationen i Europa.

For selvom Danmark i morgen, tirsdag, kan vinke farvel til stort set alle restriktioner, har bandet alligevel valgt, at de ikke vil løbe en helbredsmæssig risiko ved at gennemføre deres Europaturné over sommeren.

»Vi har løbende holdt øje med den igangværende covid-19 situation og med usikkerhed omkring rejselogistik og fortsatte restriktioner i de forskellige lande, står det desværre klart, at det ikke er muligt for os at spille vores sommerkoncerter i Europa. Vores fans helbred og sikkerhed er vores førsteprioritet! Vi vender tilbage og håber at se alle snart. Indtil da, pas på hinanden, og vi er virkelig kede af det,« lyder det fra Aerosmith.

Aerosmiths Europaturné skulle have fundet sted i juni og juli 2022.

»Vi har brugt mange måneder, dage, uger og timer på at gøre koncerten med Aerosmith til den største koncert i Middelfart nogensinde. Så jeg er virkelig ked af det, men der er altså ikke noget at gøre. Vi vil naturligvis arbejde videre på fortsat at give hele området, ja Danmark store koncertoplevelser under broen, så det er absolut ikke sidste gang, at vi vil komme med store nyheder,« slutter Bent Frandsen.

Hvis man har købt billet til koncerten, der skulle have fundet sted til Rock Under Broen, vil man indenfor en uge modtage en mail om, hvordan refunderingen vil ske.