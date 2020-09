36-årige Christian Husted fra Ribe er godt tilfreds med sin eGolf elbil, som han købte som en demomodel hos VW til 310.000 kroner i december 2018.

Den kører glimrende, 'spinner som en kat' og dækker hans kørselsbehov optimalt, når han hver dag kører til og fra arbejde mellem Ribe og Vejle.

Men Christian Husted er til gengæld ikke glad for, at det nu viser sig, han har været overordentlig uheldig med tidspunktet for købet.

For hvis man tager det generelle prisniveau for en elbil som hans med omtrent det samme antal kørte kilometer på tælleren, er bytteprisen i løbet af de blot 21 måneder, der er gået, raslet ned til omkring 160.000 kroner.

Med andre ord et værditab på næsten 50 procent på blot 21 måneder.

»Det er kommet bag på mig, at der er mistet så meget på så kort tid. Der kommer jo mange elbil-modeller ud på markedet, hvor VW nu er kommet med ID.3, der minder om eGolfen, så selvfølgelig har de skullet finde prisniveauet. Men alligevel...« siger Christian Husted ærgerligt og fortsætter:

»Men jeg må jo bare konstatere, at jeg bliver straffet økonomisk for at være blandt 'firstmoverne', der har valgt at købe en elbil på det tidspunkt. Man er da lidt sur over at have mistet så mange penge på, at man gerne har villet være med på den ny teknologi. Men der er desværre ikke så meget at gøre ved det,« siger han.

Han var for nylig til et åbent hus-arrangement hos den lokale forhandler for at se nærmere på den nye VW-elbil.

Det er i den forbindelse, det er gået op for ham, hvor stort værditabet er, da han fik en uforpligtende og løseligt anslået byttepris på sin eGolf, hvis han samtidig købte den nye model.

»Det er lidt ligesom, når man skal have en ny mobiltelefon: Man ved, der kommer en ny og bedre model næste år. Skal man så vente, eller skal man slå til og købe nu? Jeg er i al fald nu 'gift' med min eGolf, for ellers lider jeg et kæmpe tab. Men heldigvis er jeg da glad for den,« som han siger.

Ilyas Dogru er chefkonsulent i FDM, som konstant holder øje med prisudvikling og værditab på biler.

Han er enig i Christian Husteds udlægning med, at han uforvarende bliver straffet økonomisk for at være blandt firstmoverne på elbil-markedet.

I det konkrete tilfælde fordi en ny eGolf i fjor pludselig blev nedsat med næsten 100.000 kroner i forhold til året før.

Med andre ord har Christian Husted simpelthen været uheldig med timingen.

Chefkonsulenten understreger, at FDM ikke generelt kan påvise nogen nævneværdig forskel i værditab, uanset om man vælger at købe en bil, der kører på ren el, en plug-in hybrid-udgave, eller om man vælger en bil med benzin eller diesel i tanken.

Han råder dog potentielle elbil-ejere til at gøre deres hjemmearbejde grundigt, inden de eventuelt slår til og underskriver en købsaftale på en ny bil:

»Man skal gøre op med sig selv, om man er villig til at beholde en elbil i nogle år. En bil er jo stadig den næststørste investering efter boligen, så man skal handle med omtanke. Og hvis man ikke er sikker på, om man vil beholde bilen gennem et stykke tid, bør man overveje privatleasing i stedet. Det er lidt dyrere, men man sikrer sig mod værditab,« siger han.

Og forklarer videre, at værditabet på en bil typisk vil afhænge af udefrakommende begivenheder.

»Helt aktuelt kan vi se det her i coronatiden: Brugte biler har øget deres værdi og er blevet lidt dyrere, fordi mange mennesker af frygt for smitte ikke længere tør bruge kollektiv transport. Den slags kan man jo umuligt forudsige. Så igen: Vælg privatleasing, hvis du vil sikre dig eller simpelthen ikke har råd til et værditab af en vis størrelse.«