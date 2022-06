Lyt til artiklen

Den tidligere udenrigsminister og Venstre-mastodont Uffe Ellemann-Jensen gik bort søndag.

Siden har stort set samtlige danske medier dækket, hyldet og mindes den forhenværende formand for Venstre.

Men allerede fredag udgav Weekendavisen på deres hjemmeside nekrologen: 'Uffe er død'

Det skriver Journalisten, der har et screenshot af fredagens udgave af Weekendavisen.

Det var Weekendavisens politiske journalist Arne Hardis, der allerede havde skrevet nekrologen flere dage før dødsfaldet til papirudgaven af Weekendavisen. Det havde han på baggrund af, at Jakob Ellemann-Jensen var taget hjem fra Folkemødet på Bornholm for at være sammen med sin alvorligt kræftsyge far.

Planen var herfra at have nekrologen med i fredagens avis, hvis Uffe Ellemann-Jensen døde inden weekenden.

»Men af tekniske grunde ligger den i systemet, og ved en fejl bliver den ikke pillet af. Derfor ryger den på nettet, og det er beklageligt,« siger Arne Hardis.

Fejlen blev først opdaget flere timer efter, at det var sket.

Efter, at nyheden om Uffe Ellemann-Jensens død strømmede det ind med mindeord, tanker til familien og hyldester fra hele verden.

Medier i lande som USA, England og Irland skrev om Danmarks tidligere udenrigsminister.

The Washington Post kaldte Uffe Ellemann-Jensen 'en af Nordens nøglepolitikere under den kolde krig'.

Men også herhjemme blev han hyldet. Blandt andet af gamle kollegaer.

Bertel Haarder hæftede sig ved Uffe Ellemann-Jensens skarpe humor, som kunne afvæbne mange situationer.

»Han havde nogle særlige evner, når det gjaldt humor. Jeg tænker for eksempel på hans kommentar efter nederlaget ved EU-afstemningen i 1992, hvor Danmark så til gengæld slog hele Europa i fodbold: ‘If you can’t join them, beat them’. Det kunne han sige på en måde, så det bliver stående i danmarkshistorien.«