Hvis du i dag køber Matilde kakaomælk, skal du kigge en ekstra gang på kartonen.

For kakaomælken får et nyt look, som skal mindske, at affald havner i naturen. Det oplyser Arla Foods i en pressemeddelelse.

Mere konkret vil kakaolågene på alle 1-liters kartoner sidde fast på kartonen.

Initiativet kommer efter EUs krav om, at alle drikbare produkter med plastlåg på op til tre liter skal have fastgjorte skruelåg fra 3. juli 2024.

Det for at sikre, at lågene bliver indsamlet som affald og dermed kan genanvendes sammen med resten af emballagen.

»Det kræver tid at implementere de nye låg, og derfor er vi glade for, at vi nu er klar med fastgjorte låg på blandt andre Matilde kakaomælk og langtidsholdbar mælk,« siger Morten Boye, som er marketingdirektør i Arla Danmark.

»De fastgjorte låg kan forhåbentlig bidrage til, at lågene sorteres i den rette skraldespand frem for i naturen, og at de dermed kan genanvendes. Derfor håber vi, at forbrugerne tager godt imod de nye låg, selvom de måske godt kan være en smule besværlige her i starten,« siger Morten Boye.

Inden 2024 vil Arla også implementere de fastgjorte skruelåg på blandt andet drikkeyoghurt og mælkeprodukter. Der er tale om 1.300 varenumre, der skal have nyt skruelåg.