»Det er en meget vigtig sag, hvor der står stærke følelser på spil.«

Sådan siger direktør i Ældresagen, Bjarne Hastrup, efter besøgsreglerne på plejehjem og hospice var blandt de emner, der onsdag blev forhandlet, da regeringen og de øvrige partier i Folketinget mødtes.

Her kom de blandt andet frem til, at besøg på plejehjem, hospice, bosteder, og lignende kan afvikles, hvis det er sundhedsmæssigt forsvarligt.

Det betyder dog ikke, at man er nået i mål, mener direktøren:

»Det er rart, at der er kommet en udmelding, men jeg synes ikke, at det er løst helt tilfredsstillende i forhold til det åbne brev, vi har sendt til sundhedsministeren.«

I brevet beskrev Ældresagen, hvordan besøgsrestriktionerne var ude af proportioner, og at man opfordrede til, at der blev sikret mulighed for besøg på alle plejehjem på en sundhedsmæssigt forsvarlig måde - både udendørs og indendørs.

»Vi ønsker en klar, enstrenget og offensiv strategi, der giver tydelighed for beboernes rettighederne. Der skal siges direkte og kontant til kommunerne, at de skal åbne op og gøre det, der skal til, for at det er sundhedsmæssigt forsvarligt,« siger Bjarne Hastrup.

Ældresagen mener blandt andet, at der bør åbnes op for, at beboerne på plejehjem kan få lov til at forlade deres bolig og gå en tur med pårørende.

Han påpeger, at de ældre på plejehjem og hospice har været isoleret fra deres allernærmeste i over 70 dage.

Det skal ikke undervurderes, mener han.

»De har meget kort tid tilbage at leve i, og derfor er det vigtigt, at man ser på de forslag, vi er kommet med.«

»Først og fremmest synes jeg, man skal lytte til os, når vi siger, at de pårørende ulykkelige, og de ældre på plejehjemmene er forvirrede og fyldt med sorg.«