»Det er et bekymrende niveau«.

Sådan lyder det fra ældrechef i Odense Kommune, Margrethe Kusk Pedersen, der mandag i en orientering til byrådet i Odense kunne berette om et belastende antal sygemeldinger blandt forvaltningens 3.000 medarbejdere, der tager sig af de ældre og handicappede i kommunen.

Tal fra fredag 7. januar viser nemlig, at 342 medarbejdere er sygemeldt. Det er 50 % procent flere end de 200-250 sygemeldte, man normalt plejer at have blandt forvaltningens medarbejdere.

»Det er en hård belastning,« siger ældrechefen, som også fortæller, at 162 af sygemeldingerne er coronarelaterede.

Det er det højeste antal coronarelaterede sygemeldinger, som forvaltningen har haft siden marts 2021.

Mandag var der så mange sygemeldinger, at 12 arbejdspladser under forvaltningen i mindre eller højere grad ikke kunne levere den service, som borgerne er visiteret til. På en arbejdsplads var antallet af sygemeldinger så højt, at kun livsnødvendige opgaver kunne udføres. Det fremgår af orienteringen til byrådet.

Er der nogen borgere, der lider overlast som følge af de mange sygemeldinger?

»Der er da nogle borgere, der vil kunne mærke det, men der er ingen borgere, der lider overlast. Vi vurderer hver dag, hvad status er på hver arbejdsplads, og så arbejder vi hårdt på at løse det, for eksempel ved at bede medarbejdere hjælpe hinanden på tværs.«

Det betyder ifølge ældrechefen også, at alle er i beredskab.

»Alle kan blive sat ind for at hjælpe nogle andre, og så ved man jo heller aldrig, om det er hos en selv, det hele vælter i morgen,« siger Margrethe Kusk Pedersen.

Med henvisning til det stigende smittetal i Odense Kommune med 4.934 nye smittede den seneste uge vurderer Margrethe Kusk Pedersen ikke, at antallet af sygemeldinger falder lige foreløbigt.

»Jeg håber, at vi alle medvirker til at minimere smitten og på den måde hjælper hinanden med at holde ældre- og handicapområdet åbent.«

Der er ifølge ældrechefen ikke nogen fællesnævner for, hvordan de ansatte medarbejdere er blevet smittet.

Det er dog ikke kun personalet i Odenses ældrepleje, som er hårdt presset af smitte.

Mere end hver femte plejehjem på landsplan er ramt af coronavirus, ifølge Ritzau, der også kan fortælle, at der i årets første uge var 636 bekræftede tilfælde blandt beboere på plejehjem.

I alt blev 24.325 plejehjems beboere testet for covid-19 i årets første uge.