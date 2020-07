Skjulte optagelser fra plejehjem indeholder vigtige oplysninger om ældreplejens tilstand, mener Ældre Sagen.

De skjulte optagelser fra et aarhusiansk plejehjem, som viser "en katastrofal behandling af ældre mennesker", bør offentliggøres.

Det mener Ældre Sagen.

- Aarhus Kommune forsøger at gemme nogle meget vigtige optagelser med en katastrofal behandling af ældre mennesker på plejehjemmene.

- Derfor har vi den opfattelse, at kommunen bør frigive de optagelser, så hele Danmark kan se, hvilket tilstand ældreplejen er i, siger Bjarne Hastrup, direktør i Ældre Sagen.

Optagelserne viser episoder, som eksperter, TV2 og Ekstra Bladet har talt med, betegner som omsorgssvigt og nedværdigende behandling.

Her ses en demensramt kvinde, der blandt andet hænger syv minutter i en lift, mens personalet forsøger at få hende til at presse afføring ud i en ble, der ligger på sengen.

Det sker, til trods for at kvinden flere gange siger, at det gør ondt.

Kvindes syv børn og barnebarn, der er værge, har ønsket, at optagelserne, der er gennemført over 16 dage i efteråret 2019, skulle frem.

Landsretten har forbudt TV2, som er i besiddelse af optagelserne, at bruge dem, da det vurderes, at kvinden ikke er i stand til at give samtykke.

Dermed har retten givet Aarhus Kommune medhold i, at hverken en dement beboer eller vedkommendes pårørende kunne udstyre TV2 med samtykke til optagelser med skjult kamera på plejehjemmet Kongsgården.

Ifølge Bjarne Hastrup er det "dunkelt", at Aarhus Kommune gemmer optagelserne.

- Det er vigtige oplysninger, der skal frem, så vi kan få renset ud i fra top til bund i ældreplejen i Aarhus og mange andre steder i Danmark, siger Bjarne Hastrup.

/ritzau/