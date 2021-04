Der skal findes løsning for personer, der gerne vil vaccineres, men ikke med AstraZeneca, mener Ældre Sagen.

Selv om de danske sundhedsmyndigheder skulle beslutte at genoptage brugen af AstraZeneca-vaccinen, vil der være mange, som er utrygge ved at få et stik med den.

Derfor bør der findes en løsning, så de mest udsatte kan få en anden vaccine, uden at det udsætter deres vaccination i alt for lang tid.

Sådan skriver Ældre Sagen i et brev til Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, hvor organisationen beretter om mange henvendelser fra utrygge medlemmer.

- Vi vil derfor opfordre jer til at finde en praktiserbar og holdbar løsning for de personer, der ikke ønsker en AstraZeneca-vaccine, da vi nødig skulle komme i den situation, hvor de, der allermest har behov for en vaccine, ender med at sige helt nej tak til vaccination, fordi de får tilbudt AstraZeneca-vaccinen, skriver Ældre Sagen i brevet.

Sundhedsstyrelsen har tidligere meldt ud, at der ikke er frit valg af vaccine.

Hvilken vaccine, man får, afhænger af, hvilken en der er på programmet i Danmark på det pågældende tidspunkt.

Man kan dog vælge at vente med at booke tid til en vaccination og dermed vente, til der eventuelt er en anden vaccine på hylderne.

Ældre Sagen skriver, at sundhedsmyndighederne i den forbindelse bør sørge for, "at man ikke i for lang en periode er låst til den vaccine, man oprindeligt blev visiteret til".

I en nylig undersøgelse fra analyseinstituttet Voxmeter, der er foretaget for Ritzau, svarer 45,9 procent af befolkningen, at de ikke vil tage imod AstraZeneca-vaccinen.

Samtidig svarer 30,8 procent, at de vil tage imod den, mens 23,3 procent ikke ved det.

Danmark satte brugen af AstraZeneca-vaccinen på pause 11. marts efter flere tilfælde med sjældne tilfælde af blodpropper efter vaccination.

Helt konkret er det sygdomstilfælde, hvor en vaccineret har oplevet blodpropper kombineret med blødninger og et lavt antal blodplader, som har rejst bekymringer.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) vurderede i sidste uge, at der er en mulig forbindelse mellem vaccinen og de sjældne tilfælde af blodpropper.

EMA understregede, at fordelene ved AstraZenecas covid-19-vaccine stadig klart overgår ulemperne, fordi den kan forhindre alvorlige sygdomsforløb med corona.

Sundhedsstyrelsen forventer at komme med en udmelding i denne uge.

Knap 150.000 personer i Danmark er blevet vaccineret med AstraZeneca-vaccinen.

