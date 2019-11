Hjørring Kommune respekterer ikke beboere på ældrecenters rettigheder, mener Ældre Sagen.

Ældre Sagen lægger sag an mod Hjørring Kommune, der ifølge foreningen tvinger svækkede ældre til at flytte fra deres hjem.

Foreningen mener, at kommunen i strid med beboernes lejekontrakter har omdannet plejeboligerne på ældrecentret Havbakken i Tornby til ældreboliger.

Det har ifølge Ældre Sagen indirekte tvunget beboerne til at flytte for at få den samme pleje og omsorg, som de har været vant til.

Det skriver Ældre Sagen i en pressemeddelelse.

I halvandet år har beboere og pårørende på plejecentret nægtet at flytte. Og de har kæmpet for deres ret til at blive boende under uændrede forhold.

Men 1. november forsvandt det faste personale på Havbakken. Siden da har beboerne måtte nøjes med hjemmehjælp.

Modsat plejeboliger har ældreboliger ikke tilknyttet personale døgnet rundt. Derfor er boligerne egnet til ældre, der er i stand til at klare sig i egen bolig uden behov for døgndækning.

Ældre Sagen vil have retten til at vurdere, om Hjørring Kommunes omdannelse af plejeboliger til ældreboliger er ulovlig.

- Det er forkasteligt, at en kommune behandler sine stærkt svækkede borgere på den måde. Hjørring Kommune tvinger jo indirekte beboerne til at flytte fra et dejligt, velfungerende plejehjem for at spare penge.

- Vi mener, at Hjørring Kommune skal respektere beboernes rettigheder i henhold til de indgåede lejekontrakter. Derfor stævner vi kommunen, siger Bjarne Hastrup, direktør i Ældre Sagen, i pressemeddelelsen.

Ritzau har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Hjørring Kommune.

