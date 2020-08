Flere ældre vil komme mere ud og socialisere, hvis mundbind gøres gratis for visse grupper, mener Ældre Sagen.

Flere ældre vil bruge mundbind korrekt, socialisere mere og begive sig ud i offentligheden, hvis mundbind bliver gjort gratis.

Det vurderer Ældre Sagen efter at Enhedslisten har foreslået at gøre mundbind gratis for folk med få penge.

- Jeg tror, det vil give en større tryghed blandt ældre for, at de kan bevæge sig mere rundt i gadebilledet, siger Marie Silja Jensen, der er chefkonsulent i Ældre Sagen.

Hun nævner, at der under coronakrisen har været flere beretninger om, at ældre personer isolerer sig selv hjemme. Det har fået en del til at føle sig mere ensomme.

- Det er positivt, hvis vi kan sikre, at ældres både sociale og psykiske liv bliver mere normaliseret, siger hun.

Sundhedsstyrelsen anbefaler fra lørdag, at folk bruger mundbind, hvis der er trængsel, når man kører med bus, tog og metro - og det ikke er muligt at holde fysisk afstand.

Prisen på mundbind til engangsbrug varierer, men flere steder kan man købe værnemidlet for cirka ti kroner stykket.

Og når hvert mundbind kun må bruges én gang, kan det ifølge Enhedslisten løbe op i et større beløb, som der ikke er plads til i budgettet for eksempelvis studerende, pensionister og folk på integrationsydelse.

Selv om der kun er tale om en anbefaling, mener Ældre Sagen, at den bør følges. Særligt fordi mange ældre er i risiko for at få et alvorligt sygdomsforløb, hvis de bliver smittet med coronavirus.

- Det vil være individuelt, om man synes, det er en stor udgift eller ej. Vi frygter, at man kommer til at bruge mundbindet ukorrekt, fordi man ikke nødvendigvis kan se, om det er beskidt eller ej.

- Hvis mundbindene stilles gratis til rådighed, så man ikke skal spekulere over økonomien ved at skifte mundbind, vil det blive brugt mere korrekt, vurderer Marie Silja Jensen.

Statens Serum Institut har tidligere advaret mod at bruge mundbind for længe ad gangen. De bør skiftes, når de bliver meget fugtige eller beskidte.

Ellers risikerer man ligefrem at udsætte sig selv og andre for smitte.

I Rådet for Socialt Udsatte mener formand Vibe Klarup, at mange udsatte selv vil kunne betale for mundbind.

- Vi ved, at mange familier har færre penge at gøre godt med. Derfor vil det være en lille hjælp, men jeg tror ikke, vi skal bilde hinanden ind, at det vil gøre den store forskel. Det vil være en fin gestus, siger hun.

Hun vurderer dog, at det vil hjælpe med at begrænse smitten, hvis mundbind stilles gratis til rådighed for hjemløse på eksempelvis væresteder.

Rådet skal fungere som talerør for samfundets socialt udsatte. Medlemmerne af rådet er politisk udpeget.

