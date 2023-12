Kommunerne har været nødt til at oprette 4000 sengepladser til skrøbelige ældre, fordi de udskrives tidligere.

Landet over er 4000 midlertidige sengepladser skudt op ude i kommunerne.

Her bliver skrøbelige ældre, som udskrives tidligere og tidligere fra sygehusene, men som ikke er færdigbehandlede, midlertidigt indlagt.

Ifølge kommunerne er lægedækningen og pengene dog ikke fulgt med.

Det skriver Jyllands-Posten.

Ældre Sagen og KL lancerer derfor et fælles sundhedsudspil, hvor ældre og kommuner for første gang er gået sammen om 13 konkrete politiske forslag til, hvordan ældre fremover bør blive behandlet i det nære sundhedsvæsen.

Et hovedkrav i organisationernes sundhedsudspil er, at der kommer nationale retningslinjer for de midlertidige pladser, som ventes at brede sig yderligere i de kommende år, skriver Jyllands-Posten.

Det er, fordi sygehusene i høj grad udskriver skrøbelige ældre patienter, før de er raske nok til at komme hjem, lyder det fra organisationerne.

På blot 15 år er den gennemsnitlige indlæggelsestid for de ældste patienter over 80 år næsten halveret - fra otte dage til fem dage.

Sisse Marie Welling, som er sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune og fungerende formand for KL’s sundheds- og ældreudvalg, lægger ikke skjul på, at det nære sundhedsvæsen er blevet udsultet og forsømt i årevis, skriver Jyllands-Posten.

Fokus og pengene har været på de højt specialiserede sygehusafdelinger, mens både Christiansborg-politikerne og Danske Regioner og deres sygehuse har glemt det stærkt stigende antal ældre patienter, mener organisationerne.

Udspillet fra KL og Ældre Sagen rummer konkrete tiltag, som ud over de nationale retningslinjer også handler om at sikre kommunerne adgang til data om de udskrevne ældre borgeres sygdomsforløb og medicinoplysninger.

Og ikke mindst at sikre, at sygehusene har minimum tre dages behandlingsansvar for skrøbelige ældre efter udskrivelsen, så de ældre for eksempel altid sendes hjem med medicin til minimum tre dage.

Formand for Danske Regioner Anders Kühnau (S), der også er regionsrådsformand i Region Midtjylland, er langt hen ad vejen enig i de kritiske punkter - og delvis også i løsningen.

- Vi har fået omstillet de store sygehuse til højt specialiserede enheder og nedlagt senge, men vi har ikke været gode nok til at få hele kæden af sundhedstilbud til at hænge sammen, siger han til Jyllands-Posten.

