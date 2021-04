Maria Luisa Højbjerg erkender blankt, at den ikke var helt god.

»Altså, vi kan jo godt se, at vi skulle have formuleret os anderledes for lige at lægge os helt ned på den,« siger hun.

Underdirektøren hos Ældre Sagen reagerer nu på den mindre shitstorm, som organisationen på Twitter endte i efter onsdagens udmelding om, at AstraZeneca-vaccinen droppes i Danmark.

Det resulterede i følgende tweet fra Ældre Sagen:

Vi er glade for, at myndighederne ved at aflyse #AstraZenecavaccine viser lydhørhed over for den store bekymring for vaccinen - ikke mindst blandt mange af vores medlemmer. Vi håber, at det bidrager til at skabe den tryghed i vaccinationsprocessen, som vi har efterlyst. — Ældre Sagen (@aeldresagen) April 14, 2021

'Vi er glade for, at myndighederne ved at aflyse AstraZenecavaccine viser lydhørhed over for den store bekymring for vaccinen – ikke mindst blandt mange af vores medlemmer. Vi håber, at det bidrager til at skabe den tryghed i vaccinationsprocessen, som vi har efterlyst,' lød det på Twitter-

Det udløste en tsunami af kommentarer, der nærmest udelukkende var stærkt kritiske – ikke mindst påpegede mange, at mens de ældste danskere allerede er i fuld gang med at blive vaccineret, vil et kasseringen af AstraZeneca kun skabe længere ventetid for resten af befolkningen:

'Det her er det mest tonedøve tweet, jeg nogensinde har læst.'

'Jeres medlemmer er jo også først i køen til en vaccine. Os andre, der har været hjemme i 13 måneder for at passe på jeres medlemmer, kan så vente lidt længere uden selv at være beskyttet.'

'I skulle skamme jer.'

'Det ville klæde Ældre Sagen at anerkende de enorme ofre, samfundet tager for at beskytte de ældre.'

'Det er den vildeste egoisme, jeg længe har oplevet. I over et år har den yngre del af befolkningen begrænset deres liv i voldsom grad, for at ældre borgere kunne undgå smitte. Og nu det her? What the actual fuck?!'

'De ældre kræver at alle tager hensyn til dem. Måske de skulle prøve at vende den om på et tidspunkt også. Bare en smule forståelse for ungdommen ville være god stil..'

Maria Luisa Højbjerg fra Ældre Sagen forklarer, at hensigten med tweetet i virkeligheden var at udvise en form for samfundssind ved at sige, at alle skal være trygge ved vaccinationsprogrammet.

»Og det gælder alle udover vores medlemmer. Vi blander os selvfølgelig ikke i, hvordan sundhedsmyndighederne løser det. Vi havde da allerhelst set, at AstraZeneca og hele vaccinationsprogrammet havde kunnet fortsætte uden problemer, men vi er selvfølgelig glade for, at der er kigget nærmere ind i det. Vi har formuleret os ret skævt, for det kan godt lyde som om, at vi er glade for, at AstraZeneca er røget ud. Det var ikke vores hensigt,« siger hun.

Så I fremstår faktisk lidt tonedøve, som I eksempelvis bliver kaldt af flere?

»Som vi har formuleret os, kan jeg sådan set godt forstå, at nogle sidder tilbage med følelsen af, at vi er en lille smule tonedøve. Jeg kan godt se, at folk kan komme med et argument som 'de fleste af jeres medlemmer er måske ved at blive vaccineret eller visiteret til det, men hvad så med resten?' Vi er kede af, at vi har formuleret os på en måde, der kan opleves sådan. Vi mener det jo for alle danskere, og ikke kun for vores egne medlemmer. Vi forsøgte at brede den lidt ud, men det skulle vi have gjort bedre. Lad mig sige det sådan,« siger Maria Luisa Højbjerg.

I har dog ikke slettet jeres tweet, som jo kunne være en mulighed?

»Det har vi faktisk valgt ikke at gøre med vilje. Der er jo mange, der har kommenterer på det, og vi har været inde og svare, og det hele ville jo forsvinde, hvis vi slettede det – og det ville være lidt respektløst. Så vil vi hellere lige forsøge at forklare os – selv om det på Twitter godt kan stikke lidt af alligevel.«

Ældre Sagen har knap en million medlemmer i den danske befolkning.