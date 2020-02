En ny undersøgelse viser store forskelle på, hvor mange medarbejdere der er på vagt på landets plejehjem.

Der er stor forskel på antallet af hænder på plejehjemmene i landets 98 kommuner.

Det viser en ny kortlægning, som Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd - Vive - har lavet for Ældre Sagen og forbundet FOA.

Det er særligt i aften- og nattetimerne, at forskellen i antallet af medarbejdere på vagt er tydelig.

Ifølge en pressemeddelelse fra FOA og Ældre Sagen kan normeringen på nattevagter variere fra otte beboere per medarbejder til 41 beboere per medarbejder både hverdag og weekend.

De store forskelle i normeringer kan kun i meget begrænset omfang forklares af forskelle i beboersammensætningen, fremgår det af pressemeddelelsen.

Ældre Sagen mener, at undersøgelsen kalder på et "360 graders eftersyn" af plejehjemsområdet.

- Vi har fået bekræftet vores bange anelser. En så markant form for ulighed er ikke værdigt i et velfærdssamfund, siger direktør Bjarne Hastrup i pressemeddelelsen.

Han mener, at der bør indføres ens standarder for normeringerne på plejehjem landet over.

- Vi kræver nationale standarder, som gør, at plejen er ens uanset, hvor vi bor.

- Folk skal føle, at de har noget at holde sig til. Det har de ikke i øjeblikket. Og det skal ikke være vores postnummer eller tilfældigheder, der afgør hvilken hjælp og omsorg, vi kan få, siger Bjarne Hastrup.

Fagforbundet FOA organiserer mange af de ansatte på plejehjemsområdet.

Torben Klitmøller Hollmann, der er formand for social- og sundhedssektoren i forbundet, efterlyser bedre normeringer.

- Der er tale om langt mere udfordrede borgere end tidligere, som ofte er ramt af flere sygdomme samtidig, og det kræver, at man normeringsmæssigt er nok til de mange opgaver, siger han i pressemeddelelsen.

Undersøgelsen bygger på spørgeskemaer udsendt til lederne af plejehjemmene i efteråret 2019.

/ritzau/