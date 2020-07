Uværdigt. Nedværdigende. Rystende.

Tre tillægsord, der går igen, når Ældre Sagen skal beskrive en række skjulte optagelser fra plejehjemmet Kongsgården i Aarhus.

Optagelser, der viser, hvordan Else - en dement 90-årig kvinde - bliver behandlet på en facon, som nu får flere til at skrige plejesvigt, magtanvendelse og overgreb.

Blandt andet bliver Else holdt i en lift over sin seng i adskillige minutter, selvom hun gentagne gange beder personalet om at komme ned og også flere gange skriger ‘av, av, av’ og ‘det gør ondt’.

Optagelserne afslører desuden, hvordan personalet bevidst unlader at skifte Elses fyldte ble, selvom hun er i behandling for en urinvejsinfektion.

»Ikke et enkeltstående tilfælde«

Ifølge Michael Teit Nielsen, der er vicedirektør i Ældre Sagen, er behandlingen af Else under al kritik.

Dog understreger han - på baggrund af en lang række henvendelser, som Ældre Sagen løbende modtager fra pårørende på andre plejehjem, at billederne fra Aarhus desværre ikke er enkeltstående.

»Det sker i mange kommuner. Vi får løbende henvendelser fra pårørende, som fortæller om oprørende forhold. Dansk ældrepleje har spillet fallit. Der er så mange eksempler på dårlige sager efterhånden. Det er rystende,« siger Michael Teit Nielsen.

Bryder fogedforbud

Historien om 90-årige Else strækker sig flere måneder tilbage, men er først for alvor kommet til offentlighedens kendskab, efter skjulte optagelser fra Elses private bolig på Kongsgården er blevet lækket.

Oprindeligt skulle optagelserne bruges i en TV 2-dokumentar, men Aarhus Kommune fik bremset udgivelsen med et fogedforbud.

Det fogedforbud valgte Ekstra Bladet at bryde, og mandag bragte de billederne. Nu vælger B.T. at gøre det samme.

Derfor bringer B.T. dokumentationen B.T. vælger at vise udvalgte billeder fra TV 2's dokumentar, der med skjulte optagelser viser forholdene på plejehjemmet Kongsgården i Århus. Dokumentaren fra TV2 er blevet stoppet med et fogedforbud, som Ekstra Bladet har valgt at bryde, og dermed bør billederne ses af alle. Billederne har klart offentlighedens interesse og viser det sande billede af de forhold, som et ældre dement menneske lever under. Familien og den dementes værge ønsker, at forholdene skal afdækkes, og billederne vises, så vi andre kan få det reelle billede af virkeligheden på det pågældende plejehjem. B.T. ønsker med billederne at holde fokus på urimelige og ulovlige forhold for demente ældre, der ikke kan tage vare på sig selv.

»Brug for en kulturændring«

Ifølge Michael Teit Nielsen findes der »gudskelov« velfungerende plejehjem i Danmark:

»Med en sund kultur og med en god leder, der skaber god stemning, gode værdier og godt samarbejde på tværs af ansatte, beboere og pårørende. Men der er desværre alt for mange eksempler på plejehjem, hvor det ikke fungerer,« siger han og slår på tromme for en radikal kulturændring, hvis det danske velfærdssamfund også skal være for de ældre.

»Der er brug for en kulturændring. Det er ikke nok at skyde 500 mio. kroner i ældreplejen eller at huske hinanden på, at vi skal tale pænere til de ældre. Det, der skal til, er nogle grundlæggende ændringer, hvor man kigger rundt om hele ældreplejen,« siger Michael Teit Nielsen.

En tryghedsmåling foretaget af TrygFonden i 2017 viste, at hveranden dansker (54 procent) over 40 år er utrygge for, om ældreplejen vil være tilstrækkelig, når de for brug for den.