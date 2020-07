Kommunernes egne tilsyn ser mere positivt på forhold i ældreplejen, end det uafhængige statslige tilsyn gør.

Kommunernes egne tilsyn med landets plejecentre er i mange tilfælde ikke troværdige, lyder det Ældre Sagens administrerende direktør Bjarne Hastrup.

Han mener, at de pårørende bør tage sagen i egen hånd og undersøge plejecentrene, inden et ældre familiemedlem skal bo der.

- Jeg vil sige til pårørende og plejehjemsbeboerne, at hvis de skal ind på et plejehjem, så vil jeg bede dem om grundigt at undersøge tilsynsrapporterne og undersøge, om der er en statslig tilsynsrapport, siger han.

Bjarne Hastrup opfordrer også til, at pårørende besøger forskellige plejehjem og selv undersøger forholdene, hvis der er flere at vælge imellem.

En undersøgelse, som Jyllands-Posten har foretaget, viser, at kommunernes eget tilsyn ser mere positivt på forhold i ældreplejen, end det uvildige og uafhængige statslige ældretilsyn under Styrelsen for Patientsikkerhed gør.

I øjeblikket er der ti steder i landet, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed har givet et påbud.

I seks af ni aktuelle sager har kommunens tilsyn bedømt forholdene det samme sted som så fine, at det på fødevareområdet ville svare til en glad smiley, skriver Jyllands-Posten.

Ved det tiende påbud har det ikke været muligt for avisen at undersøge grundlaget.

- Vi skal kunne stole på de kommunale tilsyn, og at kommunalbestyrelser retter op på det lynhurtigt, for det er meget svækkede mennesker, det drejer sig om, siger Bjarne Hastrup.

- Ved det kommunale tilsyn savner vi de friske øjne, som kan se på problemerne udefra. Det er det allermest alvorlige. Der ingen, der kan se, hvad der foregår i andre kommuner, hvor der måske er en væsentlig bedre kvalitet.

Han mener, at sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) straks skal styrke Styrelsen for Patientsikkerhed, som gennemfører uafhængige tilsyn.

