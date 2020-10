Læger må sende patienter med dårligt hjerte og andre i særlig risiko hjem uden influenzavaccination.

I år er det ekstra vigtigt for ældre over 65 år, kronisk syge og andre risikogrupper at blive vaccineret mod influenza, har det lydt fra sundhedsmyndighederne.

Aldrig har det lille stik i armen været vigtigere, fordi dødeligheden af covid-19 stiger markant hos patienter, der samtidig får almindelig influenza.

Opfordringen er blevet hørt. Så mange ønsker at tage imod vaccinen, at de praktiserende læger er udgået og må afvise patienter.

I en Facebook-rundspørge blandt 522 lægehuse har 391 inden for det seneste døgn svaret, at de er løbet tør og må afvise patienter og plejehjem.

Andre 109 vurderer, at de vil stå i samme situation i løbet af en til to uger.

Bag rundspørgen er Praktiserende Lægers Organisation (PLO), hvor konstitueret formand Jørgen Skadborg siger, at det er urimeligt at sætte patienterne i den situation.

- De har jo netop i år i e-boksen fået besked om, at de er målgruppen og kan få vaccinationen. Når man så ikke har vaccinerne, føler patienterne sig selvfølgelig svigtet, siger Jørgen Skadborg.

Han er selv praktiserende læge i Billund og har indtil videre vaccineret 200 patienter. Andre 200 har fået besked om, at de må vente, fordi klinikken er udgået for vacciner.

Praktiserende læge i Rødovre Sara Katrine Moltke er i samme situation. Med undtagelse af en lille leverance har hun og hendes kolleger været uden vacciner i to uger.

- Så lånte vi lidt i en nabopraksis, og i fredags fik vi i en lille sending, men den er snart slut. Vi prøver hele tiden at bestille hjem, men får at vide, at der er leveringsproblemer, siger hun.

Særlig svært er det at sige nej til alvorligt syge. Det kan være patienter med hjertesygdomme, lungesygdomme, cancer eller et svækket immunforsvar.

- Mange bliver kede af det og meget bekymrede. Vi har prøvet at prioritere de syge over dem, der "bare" er fyldt 65 år. Men det er desværre ikke alle syge, vi har kunnet vaccinere, siger Sara Katrine Moltke.

Det er Statens Serum Institut (SSI), der i samarbejde med Sundhedsstyrelsen står for indkøb af vacciner. I år har instituttet indkøbt 1,6 millioner doser mod tidligere års 1 million.

Det skulle sikre, at der var vaccination til 75 procent af risikogrupperne og til 75 procent af det sundhedspersonale, der også anbefales at blive vaccineret i år.

Tidligere i denne måned oplyste SSI, at der blev arbejdet på at skaffe flere doser fra producenterne.

/ritzau/