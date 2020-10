En mand i 60'erne fra Skanderborg Kommune har efter eget udsagn fået livsgnisten tilbage, efter han for nogle uger siden vandt en million kroner i Lotto.

Manden, der ønsker at være anonym, har spillet Lotto i 25 år før der var jackpot. Ifølge Danske Spil kunne timingen ikke være bedre.

»Jeg har ikke haft det bedste helbred det seneste år, og har skrantet meget. Jeg har haft mange problemer med lungerne, hvilket har begrænset mig i rigtig mange ting. Så jeg var nok også lidt deprimeret. Jeg havde det virkelig ikke godt,« siger han i pressemeddelelsen.

Men så kom den store gevinst, som blev udtrykket i Millionærgarantien fra Lotto, hvor man bliver millionær, selvom man har 0 rigtige. Det skete samtidig med, at han fik noget nyt medicin for lungerne.

»Så var det ligesom, at jeg tænkte: 'Nu skal jeg simpelthen have en ny start på livet'. Det er sjovt, for jeg har altid været meget stålfast omkring, at penge ikke skulle være en faktor, der skulle definere mit liv. Og nu er jeg alligevel blevet påvirket af 'ussel mammon', siger han til Danske Spil.

Manden fik nyheden om milliongevinsten via et telefonopkald, men forholdte sig indledningsvist skeptisk til personen i den anden ende af røret.

»Jeg troede slet ikke på det. Men hun fik mig til at logge ind på min konto på computeren, og der kunne jeg jo se, at det var rigtig nok. Så måtte jeg lige tage en dyb indånding. Selvom der er gået lidt tid nu, så er det nok stadig ikke gået op for mig. Af og til går jeg lige ind og tjekker min bankkonto for at se, om de står der endnu, eller om det er noget, jeg har drømt,« siger manden, der er enlig og bor alene.

Derfor har han masser af penge til at forsøde sin egen tilværelse, men han vælger nu alligevel at lade pengene komme andre til gode, siger han.

»Min bror sagde, at jeg nu skulle forkæle mig selv lidt, men så sagde jeg til ham, at det, der kunne gøre mig allermest glad, var at dele glæden med mine nevøer og niecer og deres børn. Jeg har ikke børn selv. Jeg er jo ikke typen, der har væltet mig i penge, så at kunne give dem et beløb føles fantastisk. Derudover har jeg købt en god kaffemaskine, og nyder, at jeg kan gå ud at spise, når jeg vil. Så på den måde forkæler jeg mig selv lidt. Og nu har jeg jo også råd til at invitere folk med,« siger han.

Han slutter med at sige, at han vil blive ved med at spille Lotto. For én million er slet ikke nok til at købe den autocamper, han allermest ønsker sig.