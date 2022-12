Lyt til artiklen

Et sted på Fyn vandt en heldig mand for nylig fem millioner dejlige danske skattefrie kroner i Lotto.

I den lille by går snakken om, hvem vinderen er, men den nyslåede millionær går stille med dørene, og det har han tænkt sig at blive ved med at gøre.

Og det bliver måske slet ikke så svært, som man skulle tro.

Manden og hans hustru har nemlig allerede alt, hvad de kan ønske sig, så de har ikke tænkt sig at begynde at kaste om sig med penge.

»Vi har allerede en bil, huset er betalt og renoveret … men det kan da være, at der bliver lidt til børnene. Det kan godt være, at julegaverne bliver lidt større i år,« siger han i en pressemeddelelse fra Dansks Spil.

Selvom ægteparret ikke har de store planer om at bruge pengene, udelukker den heldige fynbo dog ikke, at det kan blive til en rejse eller to i den nærmeste fremtid.

Ellers har de tænkt sig at fortsætte helt, som de plejer.

Også med at spille Lotto:

»Jada. De kender mig jo godt nede hos købmanden, hvor jeg plejer at spille Lotto, og det ville jo være underligt, hvis manden pludselig holder op, ikke? Nej, man skal ikke lige afsløre sig,« siger han.

Står det til vinderen, må folk i byen blive ved med at gætte på vindere et stykke tid endnu.

»En skønne dag kommer det nok ud, men jeg tror, at der går et stykke tid, inden nogen opdager, at det er mig,« siger han.