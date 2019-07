En fodgænger har onsdag aften været ude for en alvorligt trafikulykke i krydset Ringvejen - Silkeborgvej i Aarhus.

Fodgængeren er ifølge Østjyllands Politi en ældre mand, og vedkommende er blevet kørt over af flere biler.

Det fortæller vagtchef ved Østjyllands Politi, Michael Ørum, til B.T.

«De meldinger, vi får ind, er, at det er en ældre mand, som er blevet påkørt, og han er fastklemt under en bil, der holder derude,« siger Michael Ørum og fortsætter:

»Vi ved på nuværende tidspunkt ikke, hvordan hans tilstand er, ud over at det er et alvorligt færdselsuheld, og at han er blevet kørt over af flere biler, så vi frygter, at hans tilstand er kritisk.«

Den pågældende er fragtet til traumecenteret på Skejby Sygehus med en alvorlig personskade.

Det vides endnu ikke, hvordan pågældendes tilstand helt konkret er, eller om han er uden for livsfare.

Ulykken har medført, at Åby Ringvej er spærret i sydlig retning, og Østjyllands Politi beder om, at folk søger alternative ruter.

Opdateres..