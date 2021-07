Den ældre del af befolkningen bliver nu ramt af coronakrisen på en måde, der ikke omfatter selve sygdommen.

De ældre i Faaborg-Midtfyns Kommune må muligvis undvære både bad og rengøring, da kommunen ikke kan finde ferieafløsere.

Det skriver Fyens Stiftstidende.

Hver sommer ansætter kommunen et antal ferieafløsere i hjemmeplejen og på plejehjem, men i år er det ikke til at finde arbejdskraft. Det skyldes, at de frivillige foretrækker at være podere og teste andre borgere for covid-19.

Derfor mangler der i alt 24 ferieafløsere i kommunen til at tage sig af de ældre.

»Jeg må nok sige, at det ikke er realistisk, at vi når at rekruttere dem nu. Vi har forsøgt at kommunikere længe, at vi mangler vikarer, så derfor er min optimisme ikke stor. Men jeg håber, at vi kan få lidt flere. Bare en håndfuld ville gøre en verden til forskel,« siger Siggi Kristoffersen, der er vicekommunaldirektør i Faaborg-Midtfyns Kommune.

Siggi Kristoffersen forklarer, at der ikke er tale om, at de ældre slet ikke kommer i bad eller får gjort rent. Der vil snarere være tale om nogle dages forsinkelse fra normalen.

Det er ikke alene Faaborg-Midtfyns Kommune, der er ramt af udfordringer. B.T. har tidligere beskrevet, hvordan en lang række brancher har været ramt af mangel på arbejdskraft.