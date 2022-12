Lyt til artiklen

Det er vinter, og det er koldt.

Og for to ældre kvinder var det i den grad en kold fornøjelse, da de sad fast i en udendørs elevator i halvanden time i frostgrader ned til minus fem.

Det skriver JydskeVestkysten.

De skulle besøge en veninde ved plejeboligerne til Skovbo-Centeret på 1. sal, da uheldet indtraf.

Dorete Bendixen, der er datter til veninden, som de to skulle besøge, forklarer, at hvis det var hendes egen mor på 86 år, som er dårligt gående, ville været dejset om og haft smerter i ryggen måneder efter sådan en behandling.

»Min mors to veninder, hvoraf den ene er 80 år og den anden ældre, trykkede på hjælp-knappen og fik fat i en person, der åbenbart befandt sig i Kolding. De to gamle damer måtte stå op i halvanden time – der er jo ikke noget at sidde på i sådan en elevator, og de kan ikke sætte sig ned på gulvet, sådan som yngre mennesker måske kan, for så er det ikke sikkert, man kommer op igen.«

»Det var frygtelig koldt for dem, idet elevatoren sidder uden på bygningen, og da de ankom til min mors lejlighed, rystede de begge af kulde og havde smerter i benene. Jeg er meget forundret over, at man lader to ældre mennesker stå i en elevator så længe på en vinterdag, ja, i det hele taget.«

Direktøren for Sundhed & Omsorg på Esbjerg Kommune, Arne Nikolajsen, forklarer til det regionale medie, at det må have været 'frygteligt at sidde fast i en kold elevator.

Kommunen har været i kontakt med Otis, der står for elevatoren. De oplyser, at montøren fik opkaldet klokken 15.30 og klokken 16.20 var i kontakt med de to kvinder i elevatoren. På daværende tidspunkt befinder montøren sig cirka tre minutter fra Skovbo.

Årsagen var frossen hydraulikolie.