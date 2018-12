En oversigt over alle danske plejehjem skal gøre det lettere at finde det rette sted for den enkelte.

Er der hjemmelavet mad, må man have sin kanariefugl med, og hvilke aktiviteter er der at fordrive tiden med.

En oversigt over alle danske plejehjem skal gøre det lettere for ældre og deres pårørende at vælge det rigtige sted at bo.

Oplysningerne vil være at finde på hjemmesiden plejehjemsoversigten.dk, som alle danske plejehjem målrettet ældre er forpligtede til oprette en profil på.

- Det kan være en stor og svær beslutning at skulle flytte på plejehjem, og det er vigtigt, at man flytter ind et sted, man kan lide, siger ældreminister Thyra Frank (LA) i en pressemeddelelse.

- Med plejehjemsoversigten vil vi gerne gøre beslutningen mere overskuelig for den enkelte og de pårørende, siger hun.

Oversigten indeholder oplysninger om Danmarks 950 plejehjem, plejecentre og friplejehjem, der henvender sig til ældre.

Det vil blandt andet være muligt at se, om det enkelte plejehjem selv laver maden, om der er fællesdyr, om der er ugentlige arrangementer samt de seneste tilsynsrapporter.

Derudover skal lederen fra hvert enkelt plejehjem skrive, hvilket værdigrundlag plejehjemmet bliver drevet ud fra.

Der er frit plejehjemsvalg i Danmark. Dermed er det også muligt at vælge et plejehjem i en anden kommune, end den man bor i.

Samtlige partier i Folketinget har vedtaget, at oversigten over plejehjem skal i luften.

Der er afsat 12,5 millioner kroner til etableringen. Pengene skal række i perioden 2018 til 2021.

/ritzau/