88-årige Signe Northroup og 87-årige John Northroup har modtaget en ubehagelig mail.

I mailen står der, at de skal overføre 4.000 dollars. Og hvis de ikke gør det, vil hele deres familie blive smittet med coronavirus.

I et interview med Sjællandske Nyheder fortæller Signe Northroup, at de blev bange:

»Vi blev forskrækkede, for den var god nok. Kodeordet, der var nævnt, er vores til NemID.«

Afsenderen af mailen havde påpeget, at personen kendte ægteparrets kodeord.

Signe og John Northroup gik straks til politiet, der opfordrede dem til at se bort fra mailen.

Politiet har efterfølgende udsendt en advarsel mod mails, hvor afsenderen spiller på danskeres frygt for at blive smittet med coronavirus.

Sjællandske Nyheder skriver, at afsenderen beder modtageren om at betale pengene i løbet af 24 timer i form af bitcoins.

Carsten Høj Hansen, der er leder af økonomisk kriminalitet hos Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi, har et råd til modtagerne af sådanne mails.

Han siger, at danskerne hverken skal betale eller besvare mailen.

Derudover advarer Carsten Høj Hansen ligeledes mod falske hjemmesider, der er begyndt at sælge håndsprit og ansigtsmasker.

