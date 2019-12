»Hvordan fanden er det, græsset ser ud?« tænkte gårdejer Jens Baden Nielsen søndag, da han og hustruen med skovl og trillebør var gået i haven for at begrave en af deres katte.

Til sin store overraskelse kunne han konstatere, at græsplænen var fuldstændig splittet ad.

Der var nærmest ikke en kvadratmeter i den 3000 kvadratmeter store have, der ikke var helt ødelagt. Der var huller over det hele. Nogle steder over 20 centimeter dybe.

Jens Baden Nielsen er sikker på, at der har været mindst to ponyer på spil. Dette vurderet ud fra hovstørrelserne og de omtrent 10 hestepærer, der er blevet efterladt på stedet.

Fra en afstand kan haven godt bare se lidt 'toppet ud', som Jens Baden Nielsen kalder det. Det er meget normalt for årstiden. Men kommer man tættere på, at kan godt se, det ser helt skidt ud. Vis mere Fra en afstand kan haven godt bare se lidt 'toppet ud', som Jens Baden Nielsen kalder det. Det er meget normalt for årstiden. Men kommer man tættere på, at kan godt se, det ser helt skidt ud.

Gårdejeren kan dog med sikkerhed sige, at det ikke er nogen af hans egne heste. De har slet ikke adgang til området.

Men hvis er det så?

Det har Jens Baden Nielsen prøvet at opklare i Facebook-gruppen for beboere i Ølstykke, beskriver TV2 Lorry.

»Jeg forstår ikke rigtig, at folk gemmer sig. De må have været klar over, at hestene har været hos mig,« fortæller han til B.T.

Overalt i den store have har hestehove efterladt spor i græsplænen. Foto: Privat Vis mere Overalt i den store have har hestehove efterladt spor i græsplænen. Foto: Privat

Foruden den ødelagte plæne er også et hundehegn med en højde på omtrent én meter blevet væltet og forsøgt rejst igen.

Alt i alt vil det koste mellem 20.000 til 25.000 kroner at udbedre skaderne, vurderer Jens Baden Nielsen, som umiddelbart selv skal til lommen, hvis ikke hesteejeren melder sig. Hans forsikringsselskab vil nemlig ikke dække.

»Min forsikring dækker, hvis mine heste render ind og ødelægger noget hos andre. Ejeren af hestene må ligeledes have en forsikring, som kan dække. Det skal man have, når man ejer så store dyr.«

Han har sammen med sin hustru boet på gården i 10 år – og lige så mange års hårdt arbejde har det taget at få gården – og græsplænen – renoveret.

»Jeg har ordnet græsplænen med mine egne hænder. Den skal se pæn ud, fordi den er det første, man ser,« fortæller gårdejeren.

Derfor skal den også ordnes uanset hvad. Spørgsmålet er bare, hvem der betaler for skaderne.

»Det er et hændeligt uheld. Det kunne lige så godt være mine heste, der havde gjort det i en andens have. Den slags sker,« siger Jens Baden Nielsen og afslutter:

»Jeg håber lidt, at de mennesker, hvis heste har været på spil, får dårlig samvittighed. For lige nu er det mig, der sidder med aben.«