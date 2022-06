Lyt til artiklen

Tidlig pension og til Cypern, Egypten eller Hawaii, det lyder nu meget godt, ik'?

Det er i hvert fald planerne for et ægtepar fra Horsens, som kan kalde sig lotto-millionære.

De kan nu tage forskud på en tidlig pension og give lidt til børnene.

Det skriver Danske Spil i en pressemeddelelse.

»Vi har prøvet at holde benene på jorden, selvom det er svært. Det er jo en vanvittig oplevelse og sindssygt at vinde, og vi har ikke helt forstået det. Indtil videre har vi taget nogle penge ud til os selv, som vi må bruge på det, vi vil, og så har vi givet til vores to børn. Jeg har for eksempel drømt om en lidt dyr taske, og den kan jeg jo købe nu,« griner den glade vinder, som har valgt at være anonym.

»Min mand skal ned i tid på arbejdet nu, for han har været stresset, og så vil vi begge gerne på pension som 58-årige. Det er en fantastisk mulighed, vi har fået for at sikre vores økonomi. Det giver virkelig en ro i maven,« siger kvinden fra Horsens med et smil.

Parret har planer om flere rejser, helst med familien, og gerne til Portugal, Egypten, New Zealand og Cypern. Og det at rejse bliver ganske anderledes, end det plejer.

»Vi plejer at rejse sydpå om sommeren, og vi skal afsted i to uger på mandag – og det bliver da meget sjovere nu, haha. Vi har bare en helt anden følelse i maven nu. Før skulle vi kigge på, hvad en overnatning eller mad og drikke koster, og det behøver vi jo ikke. Vi kommer ikke til at kigge på priser overhovedet,« fortæller kvinden, mens hun smågriner.

Parret har også købt ny garderobe inden den kommende rejse – uden at skele til priserne. Og de er kun lige begyndt at rejse.

»Når vi går på en forhåbentlig tidlig pension, så kan vi rigtig rejse. Det kan være, det bliver Hawaii – eller Bali,« siger horsensianeren glad.